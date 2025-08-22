সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে সরকারের রোষানলে জোকোভিচ

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৬
কিংবদন্তি টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ

সার্বিয়ায় সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় চাপে পড়েছেন কিংবদন্তি টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুচিচের বিরোধিতায় থাকা শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানানোয় জোকোভিচকে এখন 'দেশবিরোধী' বলে প্রচার করছে সরকারের ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যমগুলো।

গত ডিসেম্বর থেকে চলা আন্দোলনে প্রথম থেকেই জোকোভিচ ছিলেন ছাত্রদের পাশে। সামাজিক মাধ্যমে তার লেখায় উঠে এসেছে, ‘যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের প্রতি আস্থা রয়েছে। তাদের কণ্ঠ শোনা দরকার।’ আন্দোলনের সময় নিহত এক ছাত্রের স্মরণে তিনি চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় উৎসর্গ করেন।

এই অবস্থানকে কেন্দ্র করেই প্রেসিডেন্ট ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলোর রোষানলে পড়েছেন ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জোকোভিচ। সংবাদমাধ্যমগুলোতে তার বিরুদ্ধে ‘দেশের জন্য কিছুই করেননি’ এমন অভিযোগও তোলা হয়েছে। এমনকি তার গতিবিধির উপরও প্রশাসনের নজরদারি চলছে বলে খবর।

সার্বিয়ার কয়েকটি নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের দাবি, পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। পরিবারের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় জোকোভিচ দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্স। সরকারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, তিনি চাইলে দেশ ছাড়তে তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

জোকোভিচ সম্প্রতি গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিসের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন। যদিও উভয় পক্ষই তা সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে দাবি করেছে, তবে বিষয়টি নিয়ে জল্পনা থামেনি। ধারণা করা হচ্ছে, জোকোভিচ গ্রিসেই স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করছেন।

