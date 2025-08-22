সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দ্রুততম মানবের মুকুট পুনরুদ্ধার করলেন ইমরানুর

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৭
স্প্রিন্টার ইমরানুর রহমান (মাঝে)। ছবি: সংগৃহীত

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে বাংলাদেশের বড় বিজ্ঞাপন ইমরানুর রহমান। সেই ইমরানই গত সাত-আট মাস ছিলেন ট্র্যাকের বাইরে। চোট নিয়ে গত বছর প্যারিস অলিম্পিকে দৌড় শেষ করতে পারেননি। এরপর থেকেই ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) জাতীয় অ্যাথলেটিকসের সামার মিটে অংশ নিয়ে আবার দেশের দ্রুততম মানব হয়েছেন ৩২ বছর বয়সী স্প্রিন্টার।

গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় দেশের দ্রুততম মানবের মুকুট হারিয়েছিলেন ইমরান। তার অনুপস্থিতিতে দ্রুততম মানবের খেতাব ফিরে পান মোহাম্মদ ইসমাইল। সেই ইসমাইলকে হারিয়েই আজ আবার দেশের দ্রুততম মানব হলেন ইমরানুর। দুজনই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে অংশ নেন। 

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ ১৭তম জাতীয় সামার মিটের প্রথম দিনে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন তিনি। প্রত্যাশাও মিটিয়েছেন সহজেই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ জিতে। ১০.৬৪ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে শেষ করেন ইমরানুর। সেনাবাহিনীর আব্দুল মোতালেব ১০.৮৬ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। জাতীয় চ্যাম্পিয়নে স্বর্ণজয়ী ইসমাইল ১০.৮৮ সেকেন্ড নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।

তিন বছরের ব্যবধানে দেশের অন্যতম সেরা স্প্রিন্টারের খেতাব জিতেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী এই ক্রীড়াবিদ। ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। টানা তিনবার হয়েছেন দ্রুততম মানব। ২০২৩ সালে এশিয়ান ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০ মিটারে সেরা হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। 

এছাড়া লন্ডনের একটি মিটে ১০.১১ সেকেন্ডে দৌড়ে গড়েছিলেন নতুন রেকর্ড। এই টাইমিং এখন বাংলাদেশের জাতীয় রেকর্ড হিসেবেও গণ্য হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এমএস

