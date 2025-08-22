ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী আবিদ

‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ’সহ সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে জুমার নামাজ শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এই অভিযোগ তুলে ধরেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, গতকাল (বৃহস্পতিবার) মধুর ক্যানটিনের সামনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ছাত্রদলের প্যানেল অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, দলের অভ্যন্তরীণ ভোটের মাধ্যমে তারা প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। অন্য সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মতো তাদের দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও ইচ্ছা করলেই নির্বাচন করতে পারতেন। তারাও সবাই বর্তমান শিক্ষার্থী। কিন্তু শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা ভেবে তাদের সামনে এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদসহ সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন গ্রুপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে নির্বাচনী পরিবেশের জন্য হুমকি। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাদের দেওয়া প্রকৃত ঘটনার পোস্ট ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সাংগঠনিকভাবে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছে।
আবিদুল ইসলাম খান মিথ্যা প্রচারণা না চালিয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি অপপ্রচার চালিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন তিনি।