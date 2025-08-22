সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লাঠি হাতে তরুণকে পেটানো নেত্রকোনার সেই ইউএনও’কে প্রত্যাহার

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১২

পুলিশের কাছ থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে দুর্জয় (১৮) নামের এক তরুণকে পেটানো নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুয়েল সাংমাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদের স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

আদেশ অনুযায়ী, রুয়েল সাংমাকে আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পদ থেকে প্রত্যাহার করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন ও অভিযোগপত্রের বরাতে জানা যায়, ২৪ মার্চ কোরবানির ঈদের আগে ইউনিয়ন কার্যালয়ে ভিজিএফের চাল বিতরণ চলছিল। একপর্যায়ে চাল নিতে আসা লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি সৃষ্টি হয়। অনিয়মের খবর পেয়ে ইউএনও রুয়েল সাংমা সেখানে যান। তখন ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে চাল নিতে আসা ১৭ বছরের ওই কিশোর ইউএনওর শরীরে পড়ে যান। পরে তাকে ইউএনও লাঠি দিয়ে মারধর করেন।

এ ঘটনায় ভাইরাল হওয়া ২০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ভিড়ের মধ্যে ইউএনও রুয়েল সাংমা এক কিশোরকে মারধর করছেন। এ সময় সেখানে আনসার ও পুলিশ সদস্যদের দেখা যায়। কেউ কেউ ইউএনওকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। মারধরের মধ্যে একবার ইউএনওকে পড়ে যেতেও দেখা যায়।

পরে ওই কিশোরের চাচী মুচলেকার মাধ্যমে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। ভয়ে দুর্জয় ও তার অসচ্ছল পরিবার ঘটনা চেপে যায়।

কিন্তু বিষয়টি ধীরে ধীরে এলাকায় জানাজানি হলে ওই দিনের ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাড়া হলে ভাইরাল হয়।

অভিযুক্ত ইউএনও অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি কাউকে মারধর করেননি; বরং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ভুক্তভোগী দুর্জয় বলেন, ‘আমার মা হুসনা আক্তার অসুস্থ থাহনে আমি সেই দিন ১২টার সময় ভিজিএফের চাউল আনতাম যাই। লোকজনের ঠেলা-ধাক্কায় পরিষদের সামনে দেওয়া বাঁশের বেড়া খুইল্লা গেলে আমি সামনে গিয়া পইড়া যাই। এ সময় ইউএনও স্যার আইয়া আমারে মারধর করেন। পরে আমারে চারটা পর্যন্ত আটকাইয়া রাইখা একটা কাগজে স্বাক্ষর কইরা ছাইড়া দিছেন।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ নেত্রকোনা ইউএনও

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগের দুই কর্মী আটক

পরিকল্পিতভাবে ‘মব’ সৃষ্টি করে তিন কিশোরকে পিটুনি, একজনের মৃত্যু

জামিনে মুক্ত আলোচিত ব্লগার ফারাবী

সড়কের পাশে পড়ে ছিল অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে নিখোঁজ ৫, উদ্ধার ১৫

দাম কম থাকায় হিমাগারের আলু নিতে আগ্রহ নেই, বাড়ছে লোকসানের বোঝা

সুনামগঞ্জে এনএসআই সদস্য পরিচয়ে বিয়ে, যুবক গ্রেপ্তার

হাতিয়ায় চোর সন্দেহে পিডিবির দুই কর্মীকে পিটুনি, একজনের মৃত্যু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng