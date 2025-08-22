জাকসুতে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেলটি ঘোষণা সাভারের জুলাই শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়ার মামা হযরত আলী।
ঘোষিত প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে সংগঠনটির জাবি শাখার আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের স্নাতকোত্তরের (৪৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতকোত্তরের (৪৯ ব্যাচ) শিক্ষার্থী ও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু তৌহিদ মোঃ সিয়াম, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস-পুরুষ) পদে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের স্নাতকের (৫০ ব্যাচ) শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং এজিএস (নারী) পদে জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকের (৫০ ব্যাচ) শিক্ষার্থী মালিহা লামলাহ-কে মনোনীত হয়েছেন ।
প্যানেলে অন্য পদগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মার্জিউর রহমান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাঈদ হোসেন, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা (বৈশাখী), সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্র) রিং ইয়ং মুরং, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্রী ) সাবিকুন্নাহার (পলি), আইটি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক নকিব আল মাহমুদ অর্ণব, সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক আহসান লাবীব, সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্র) কাজী মেহবার (তুর্য), সহ সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন (ছাত্রী) সম্পাদক পদে নাদিয়া রহমান অন্বেষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক নাসিম আল তারিক, পরিবহন ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নাহিদ হাসান (ইমন)।
এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে ৩ জন নারী হলেন- পৃষতী খান, তানজিলা তাসনীম সেতু, আফিয়া ইবনাত সামিহা এবং ৩ জন পুরুষ হলেন- সাদাত ইবনে ইসলাম, ত্বাসীন আহমেদ, মোহাম্মদ আলী চিশতি। এছাড়া নাট্য সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে তারা কোন প্রার্থী ঘোষণা করেননি।
সার্বিক বিষয়ে প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ ঘোষণা করেছি। আমরা চেষ্টা করেছি জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সচেতন নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সমন্বিত প্যানেল গঠন করতে। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করিনি। আমাদের লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করে এমন একটি প্যানেল তৈরি করা, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। সেই সাথে আমরা প্রত্যাশা করছি, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেবেন।’
দু'টি পদে প্রার্থী না দেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দল, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটসাল দলের খেলোয়াড় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান কিরণের সমর্থনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে আমাদের 'শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরামের' প্যানেল থেকে 'ক্রীড়া সম্পাদক' পদে আমরা কোনো প্রার্থী দিচ্ছি না। এবং নাট্য বিষয়ক সম্পাদক পদে আমরা পরবর্তীতে প্রার্থী মনোনীত করবো।’