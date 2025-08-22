শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’ এর পোস্টার প্রকাশ

ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান অভিনীত নতুন সিনেমার নাম ঘোষণা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সিনেমাটির একটি পোস্টার। নব্বই দশকের ঢাকা শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর গল্প উঠে আসবে ‘প্রিন্স : ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটিতে। নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদের এই সিনেমার গল্পে থাকবে ক্রাইম, লাভ, অ্যাকশন আর ইমোশনের মিশেল। দর্শকের প্রতীক্ষিত এই ছবির এবার প্রথম পোস্টার উন্মোচন হলো, যা বেশ ঝড় তুলেছে দেশের সিনেপ্রেমীদের মাঝে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলচ্চিত্রটির নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ, শাকিব খানসহ ছবির কলাকুশলীরা একযোগে পোস্টারটি উন্মোচন করেন। আর তা দেদারসে ছড়িয়ে পড়ে দর্শকমহলে, শুরু হয় আলোচনা।
নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ তার ফেসবুক পেজে পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘প্রথম চলচ্চিত্র অনেকটা প্রথম সন্তানের মতো। হাজির হচ্ছে এক নতুন মিথ- ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। এক শহরের গল্প, যেখানে মেলে তার কিংবদন্তি।’
শাকিব খান পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ঘোষণা হলো এক নতুন অধ্যায়ের - শহর চিনবে তার আসল নায়ককে।’
সেই পোস্টারে দেখা যায়, অন্ধকার লালচে আবহে মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক চরিত্র- যার দুই হাতেই পিস্তল, উঁচু করে ধরা। চারপাশে লেখা আছে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নাম- যেমন বাড্ডা, উত্তরা, গাবতলী, মোহাম্মাদপুর। নিচে বড় অক্ষরে লেখা- ‘মেগাস্টার শাকিব খান – প্রিন্স – একদা এক সময় ঢাকাতে।’
পোস্টারটি প্রকাশের পরপরই শাকিব ভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। কমেন্ট বক্সে অনেকেই লিখেছেন, ‘এই সিনেমা ঢালিউডের ইতিহাসে মাইলফলক হবে’, কেউ লিখেছেন ‘শাকিব মানেই চমক’।
শোনা যাচ্ছে, সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে, আর আগামী নভেম্বর থেকে শুটিং শুরু হবে। আর সিনেমাটিতে শাকিব খানের বিপরীতে থাকবেন তিনজন নায়িকা। যদিও তাদের নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
চলচ্চিত্রটির প্রযোজক শিরিন সুলতানা এবং ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড। গল্প লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন, আর চিত্রনাট্যে কাজ করেছেন সুমন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।