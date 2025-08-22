সামনে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে: মজিবুর রহমান মঞ্জু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, অনেকেই জানতে চাইছেন তিনি নির্বাচন করবেন কি না। তিনি জানিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমি আমার পিতৃ ও মাতৃভূমি ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেব।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের দল নতুন ও বিকাশমান। এখনো সাংগঠনিক শক্তি তেমন বিস্তৃত নয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তাই কিছু মানুষ বলবেন, ‘জামানত হারাবেন’, আবার কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ‘মেম্বারও হতে পারছেন কি না দেখুন।’ কিন্তু কিছু লোক বলবে, সাফল্য রাতারাতি আসে না। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করতে শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়।
এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, সমালোচনা ও উৎসাহ, দুটি বিষয়ই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে আজকের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে ফলাফল দিতে পারে। নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের সময় তিনি নিজে প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। অল্প সংখ্যক মানুষ কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্যোগই অল্প দিয়ে শুরু হয়।
মজিবুর রহমান মঞ্জু আরও জানান, সামনে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে। অনেক বিষয় আমি জানি, তবে তার দুটি দিক আছে, একটি সাময়িক কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ, অন্যটি কন্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে টেকসই সাফল্য অর্জন। এসব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই।’