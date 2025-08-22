সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সামনে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে: মজিবুর রহমান মঞ্জু

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৭
ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, অনেকেই জানতে চাইছেন তিনি নির্বাচন করবেন কি না। তিনি জানিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমি আমার পিতৃ ও মাতৃভূমি ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেব।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের দল নতুন ও বিকাশমান। এখনো সাংগঠনিক শক্তি তেমন বিস্তৃত নয় এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তাই কিছু মানুষ বলবেন, ‘জামানত হারাবেন’, আবার কেউ কেউ মনে করতে পারেন, ‘মেম্বারও হতে পারছেন কি না দেখুন।’ কিন্তু কিছু লোক বলবে, সাফল্য রাতারাতি আসে না। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করতে শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়।

এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, সমালোচনা ও উৎসাহ, দুটি বিষয়ই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে আজকের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরে ফলাফল দিতে পারে। নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের সময় তিনি নিজে প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। অল্প সংখ্যক মানুষ কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্যোগই অল্প দিয়ে শুরু হয়।

মজিবুর রহমান মঞ্জু আরও জানান, সামনে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে। অনেক বিষয় আমি জানি, তবে তার দুটি দিক আছে, একটি সাময়িক কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ, অন্যটি কন্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে টেকসই সাফল্য অর্জন। এসব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই।’ 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাতক্ষীরার ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবি

আলোচিত সিজু হত্যাকাণ্ড: ১২ পুলিশ সদস্যসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে মায়ের মামলা

শখের গরু বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধা মাজেদার, ট্রেনে কাটা পড়ে গরুটিও নিহত

লাঠি হাতে তরুণকে পেটানো নেত্রকোনার সেই ইউএনও’কে প্রত্যাহার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগের দুই কর্মী আটক

পরিকল্পিতভাবে ‘মব’ সৃষ্টি করে তিন কিশোরকে পিটুনি, একজনের মৃত্যু

জামিনে মুক্ত আলোচিত ব্লগার ফারাবী

সড়কের পাশে পড়ে ছিল অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng