চমক নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করলো বিসিবি

আগামী সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপের জন্য ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শুক্রবার ঘোষিত এই দলে রয়েছে বেশ কিছু চমক। দীর্ঘদিন পর জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন উইকেটরক্ষক নুরুল হাসান সোহান ও ব্যাটার সাইফ হাসান। তবে বাদ পড়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, যিনি সদ্য শেষ হওয়া সিরিজেও দলে ছিলেন।
একইসঙ্গে জায়গা হয়নি ওপেনার নাঈম শেখ এবং সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত’র। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে মিরাজকে। অতিরিক্ত তালিকায় রয়েছেন সৌম্য সরকার, তানভীর ইসলাম ও হাসান মাহমুদ।
তিন বছর পর সোহান ফিরলেন মূল দলে, যিনি বর্তমানে ‘এ’ দলের অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় খেলছেন টপ এন্ড সিরিজে। অন্যদিকে, দুই বছর পর টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ডাক পেলেন সাইফ হাসান।
তৃতীয় ওপেনার হিসেবে কে থাকবেন তা নিয়ে কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। সৌম্য, জিসান আলম এবং নাঈমের নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিসিবি ভরসা রেখেছে তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন-এর ওপর। অধিনায়ক লিটন দাসও ওপেনিং কিংবা ওয়ান ডাউনে খেলতে প্রস্তুত।
মিডল অর্ডারে আছেন তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, সাইফ ও সোহান। ফিনিশার হিসেবে থাকছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারি। স্পিন বিভাগে আছেন নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন ও অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী। পেস বোলিংয়ে আছেন মুস্তাফিজ, তাসকিন, শরিফুল ও তানজিম সাকিব। অলরাউন্ডার হিসেবে স্কোয়াডে ফিরেছেন সাইফ উদ্দিন।
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশ ৩০ আগস্ট থেকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর, ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে।
বাংলাদেশের স্কোয়াড: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।
স্ট্যান্ডবাই: সৌম্য সরকার, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।