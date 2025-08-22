সাপের মতো ফণা তোলার চেষ্টা করবেন না, ভেঙ্গে দেবে: নুরুল হক নুর

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘যে যতটুকু পাপ করেছে তাকে ততটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাই যতটা পাপ করেছেন, জনগণের কাছে মাফ চেয়ে ভালো হয়ে যান। সাপের মতো ফণা তোলার চেষ্টা করেন না। জনগণ সেই ফণা ভেঙ্গে দেবে।’
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকালে যশোর শহরের টাউন হল ময়দানে গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
আওয়ামী লীগ মরা লাশ হয়ে ফিরবে এমনটি যারা ভাবছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে মন্তব্য করে নুরুল হক নুর বলেন, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ যারা করেছেন, তাদের একটা বার্তা দিতে চাই। আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। তাই যারা ছোট অপরাধ করেছে, তাদের আমরা ক্ষমা করবো। যারা লুটপাট, গুম খুন, ভিন্নমত এবং বিরোধী রাজনীতি করার কারণে হামলা নির্যাতন করেছে, সেইসব নেতাদের তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।
তিনি বলেন, আপনারা যদি ভেবে থাকেন আওয়ামী লীগ মরা লাশ হয়ে ফিরবে, আওয়ামী লীগ উঠে দাঁড়াবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। আওয়ামী লীগ আর দেশে রাজনীতিতে ফিরতে পারবে না। আওয়ামী লীগ যদি ফিরতে পারে আর একটি নরকে পরিণত করবে। কাজেই বিএনপি জামায়াতের মধ্যে বিভাজন থাকবে, ভিন্নমত থাকবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রশ্নে আমরা সবাই এক। এখানে কেউ আওয়ামী লীগকে ছাড় দেবে না।
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সমালোচনা করে নুরুল হক নূর বলেন, ‘মাঝে মধ্যে আপনারা পলাতক নেত্রী নেতাদের কথামতো ফণা তুলে নিজেদের ঝামেলা ডেকে আনছেন; এটা ভুল করছেন। আপনারা যদি রাজনীতি করতে চান, তাহলে অন্যদল করেন। বিএনপি, জামায়াত, গণ অধিকার, এনসিপি যে দল ভালো লাগে সেই দল করেন। কিন্তু গণহত্যাকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর ফিরতে দেওয়া হবে না।
জুলাই সনদ বিতর্ক তুলে গণঅধিকার পরিষদের এই শীর্ষ বলেন, ‘শুধু সংস্কারের আলাপ, ঐক্যমত্য কমিশনের দুই মাস আলাপ করলাম। কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয়নি। জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো মুখোমুখি। জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর মতের প্রতিফলন হয়নি। জুলাই সনদে জন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে গণঅধিকার পরিষদ সাক্ষর করবে না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুরোধ জানাবো, দেশের স্বার্থের কিছু মত ছাড় দিয়ে হলেও সবাইকে ঐক্যমত্যে আসার।’