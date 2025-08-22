সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আগে আমার পরামর্শ নিবেন: শিবির প‍্যানেলের সর্ব মিত্র চাকমা

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ২২:০১

প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আগে পরামর্শ নিতে বললেন ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে ডাকসু নিবার্চনে ছাত্রশিবির ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলে মনোনীত কার্যনির্বাহী সদস্য প্রার্থী সর্ব মিত্র চাকমা।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। 

পোস্টে তিনি বলেন, দুটো ইনফো পেলাম আজ-

১. ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে চুক্তিতে গেছি।

২. আমাকে বিদেশে স্কলারশিপ ম্যানেজ করে দেওয়ার বিনিময়ে আমি শিবিরের সঙ্গে চুক্তি করেছি।

রিউমার ছড়ান, কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন- প্রথমত, গরুর দামও লাখ টাকা। নিজের সঙ্গে আমাকে মেলাবেন না। প্লিজ, বলার সময় টাকার অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে বলবেন।

দ্বিতীয়ত, আমি বিসিএসের জন্য প্রিপারেশন নিতেছি। তাই, বিদেশ না বলে বিসিএস বলবেন।

তৃতীয়ত, পরবর্তী প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আগে আমার পরামর্শ নিবেন। নিরাশ করব না।

 

 

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাকসুতে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেল ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’

ডাকসু নির্বাচন: পোস্টার ও ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে: ভিপি প্রার্থী আবিদ

ডাকসুতে জিতে আসলে কি কি কাজ করবেন, জানালেন সাদিক কায়েম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসুর জিএস প্রার্থীর পোস্ট ভাইরাল, আলোচনা-সমালোচনা

ডাকসু প্রার্থীদের ৫ কাজে নিষেধাজ্ঞা

নির্ধারিত সময় শেষে জাকসুর মোট মনোনয়নপত্র জমা ৭৪০ 

পদত্যাগের পর মিষ্টি বিতরণ,  কারণ জানালেন জাবি বাগছাসের যুগ্ম আহ্বায়ক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng