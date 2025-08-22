প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আগে পরামর্শ নিতে বললেন ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে ডাকসু নিবার্চনে ছাত্রশিবির ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলে মনোনীত কার্যনির্বাহী সদস্য প্রার্থী সর্ব মিত্র চাকমা।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
পোস্টে তিনি বলেন, দুটো ইনফো পেলাম আজ-
১. ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে চুক্তিতে গেছি।
২. আমাকে বিদেশে স্কলারশিপ ম্যানেজ করে দেওয়ার বিনিময়ে আমি শিবিরের সঙ্গে চুক্তি করেছি।
রিউমার ছড়ান, কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন- প্রথমত, গরুর দামও লাখ টাকা। নিজের সঙ্গে আমাকে মেলাবেন না। প্লিজ, বলার সময় টাকার অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে বলবেন।
দ্বিতীয়ত, আমি বিসিএসের জন্য প্রিপারেশন নিতেছি। তাই, বিদেশ না বলে বিসিএস বলবেন।
তৃতীয়ত, পরবর্তী প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর আগে আমার পরামর্শ নিবেন। নিরাশ করব না।