আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর ম্যাচে চরম সহিংসতার ঘটনায় খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যাচটি চলছিল স্বাগতিক ইন্ডিপেনডিয়েন্তে ও চিলির ইউনিভার্সিদাদ দে চিলে–এর মধ্যে। দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হন অন্তত ১৯ জন, যাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১৬ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও একজন গুরুতর আহত হয়ে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন।
চিলির ক্লাবটির অভিযোগ, তাদের সমর্থকদের ওপর ইন্ডিপেনডিয়েন্তের দর্শক ও স্থানীয় পুলিশ বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। তারা দাবি করে, প্রায় ১০০ চিলিয়ান সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হলেও স্বাগতিক দলের কোনো হামলাকারীকে আটক করা হয়নি। এমনকি ইন্ডিপেনডিয়েন্তে সমর্থকরা ড্রেসিংরুমে ঢুকে খেলোয়াড়দের ওপর হামলার চেষ্টা এবং টিম বাস ভাঙচুরও করেছে।
অন্যদিকে, ইন্ডিপেনডিয়েন্তে ক্লাব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, সফরকারী সমর্থকরাই প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট, টয়লেট ভাঙচুর ও আতশবাজি নিক্ষেপ করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাদের পাল্টা প্রতিক্রিয়াতেই সংঘর্ষ শুরু হয়।
সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, “ফুটবলে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। খেলোয়াড়, সমর্থক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিরাপদ পরিবেশ দিতে হবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনবে।”