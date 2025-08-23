সেকশন

The Daily Ittefaq

মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সরকার: সিপিবি

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৯

অন্তর্বর্তী সরকার মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। তিনি বলেন, “রাস্তায় নারী-পুরুষ কীভাবে নির্বিঘ্নে হাঁটবে, তা নিশ্চিত করুন।”

শুক্রবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর পুরানা পল্টনের মণি সিংহ সড়কে সিপিবি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। এবারের সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল— “ভোটাধিকার ফিরিয়ে দাও, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো এবং বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ো।”

রুহিন হোসেন বলেন, “হাসিনার সময়ে যে ভয়ের রাজত্ব দেখেছি, এখন নতুন ভয়ের রাজত্ব দেখতে পাচ্ছি। অথচ সরকার সংস্কারের নামে শুধু সময়ক্ষেপণ করছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, নারী-পুরুষের নিরাপদ চলাচল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ না করলে সংস্কারের কথার কোনো মূল্য নেই।”

তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ ছাড়া দেশের জন্য মঙ্গলজনক কোনো পথ নেই। নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য রফিকুজ্জামান লায়েক অভিযোগ করেন, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে উগ্র ডানপন্থী শক্তির উত্থান ঘটছে এবং মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি হচ্ছে।

সিপিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার বলেন, “চব্বিশের অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের ভূমিকা অসামান্য ছিল। কিন্তু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ব্যবসা করেছে—এবার সেই চেতনাকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে।”

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিপিবি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শামসুজ্জামান। দক্ষিণের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন আশরাফ হোসেন, ত্রিদিব সাহা প্রমুখ।

দিনব্যাপী কর্মসূচি শেষে শোভাযাত্রা বের করা হয়, যেখানে কর্মীরা প্ল্যাকার্ডে লিখেন— “দাম কমাও, জান বাঁচাও”, “নিত্যপণ্যের দাম কমাও, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙো”, “জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার করো”।

ইত্তেফাক/এএম

