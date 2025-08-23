সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু

ছোট ভাইয়ের প্রার্থনা—‘এমন পরিণতি যেন আর কারও না হয়’

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৭

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের (৭১) লাশ শনাক্ত করার পর তার ছোট ভাই চিররঞ্জন সরকার বলেছেন, “এমন পরিণতি যেন আর কারও না হয়।”

শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে লাশ শনাক্ত করার পর তিনি বলেন, পরিবারের কারও সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল না। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছু বলতে চান না, তবে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসুক, সেটিই প্রত্যাশা।

বৃহস্পতিবার সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার কথা বলে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বের হন বিভুরঞ্জন সরকার। এরপর তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। রাত পৌনে নয়টার দিকে ভাই চিররঞ্জন ও ছেলে ঋত সরকার লাশ শনাক্ত করেন।

ছেলে ঋত সরকার জানান, বাবার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল এবং শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, “এটি আসলে কী কারণে হচ্ছে, আমরা বুঝতে চাই।” তিনি আরও বলেন, বাবা সব সময় শান্ত ছিলেন, হতাশাগ্রস্ত ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত নন।

‘শেষ লেখা’ নিয়ে আলোচনা
বিভুরঞ্জন সরকারের নিখোঁজ হওয়ার খবর প্রকাশের পর শুক্রবার বিকেল ৫টা ২৩ মিনিটে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরে তার পাঠানো একটি ‘খোলা চিঠি’ ছাপা হয়। চিঠিতে তিনি সাংবাদিকতা জীবন, বর্তমান গণমাধ্যম পরিস্থিতি, নিজের অসুস্থতা, ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও চাকরির সংকট এবং আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন।

তার স্ত্রীর ভাই দীপঙ্কর সাহা বলেন, পরিবার চিঠিটি আগে দেখেনি। দেখলে তাকে বাসা থেকে বের হতে দিত না।

ইত্তেফাক/এএম

