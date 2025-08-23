সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় পার্টি আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর: জামায়াত নেতা ডা. তাহের

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০২:৫৯

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জাতীয় পার্টি হচ্ছে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর। তিনি দাবি করেন, জনগণ জাতীয় পার্টিকে আর গ্রহণ করবে না।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা ফান টাউনে নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. তাহের বলেন, বিএনপি বাইরে যত দল আছে সবাই মিলে সমঝোতার নির্বাচনের চেষ্টা করছে, সেখানে জাতীয় পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই আসে না। বিএনপি নিশ্চিত বিজয়ী হবে বলছে—এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, “এখনও ভোট হয়নি। যদি কোনো দল মনে করে তাদের নিশ্চিত বিজয় হবে, তবে বোঝা যায় তারা জেতার জন্য কোনো ম্যাকানিজমে কাজ করছে।”

তিনি আরও বলেন, ভোটের আগেই বিজয় দাবি করা মানে ২০১৪ ও ২০২৪ সালের মতো নির্বাচনের পাঁয়তারা। এমন নির্বাচন হলে বাংলাদেশের জন্য বিপর্যয় নেমে আসবে এবং যারা করবে, তারাও স্বৈরাচারের মতো রাজনীতি থেকে বিদায় নেবে।

ভোটব্যবস্থা নিয়ে ডা. তাহের বলেন, জামায়াত পিআর পদ্ধতিকে উত্তম মনে করে। সুজনের জরিপে দেখা গেছে, ৭২ শতাংশ মানুষ এ পদ্ধতি চায়। সরকার এ বিষয়টি বিবেচনা করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় কুমিল্লা সদর আসনের জামায়াত-মনোনীত প্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক এ কে এমদাদুল হক মামুন, সেক্রেটারি মো. মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এএম

