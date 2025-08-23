সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চলতি বছরের শেষে

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ এটি বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, বিমান যোগাযোগ চালু হলে দুই দেশের মানুষে মানুষে সম্পর্ক, ব্যাবসায়িক সংযোগ ও পণ্য পরিবহন আরো সহজ হবে।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে আগ্রাবাদ বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। তবে বিমান সংযোগ না থাকলে এটি এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এ বছরের শেষ নাগাদ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে সরাসরি ফ্লাইট চালুর জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

তিনি জানান, আগামী রবিবার দুই দেশের মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের চুক্তি সই হবে। এ গ্রুপ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের খাত চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে নীতিমালা তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। একই সঙ্গে দুই দেশের অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পসহ সামগ্রিক সহযোগিতার বিষয়গুলো দেখবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা। বক্তব্য দেন বিএসআরএম চেয়ারম্যান আলি হুসেইন আকবর আলী, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, চেম্বারের সাবেক পরিচালক আমজাদ হোসাইন চৌধুুরী প্রমুখ।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর সমন্বিত খসড়া নিয়ে মতামত দিয়েছে ২৩টি রাজনৈতিক দল

ছোট ভাইয়ের প্রার্থনা—‘এমন পরিণতি যেন আর কারও না হয়’

ছাগলে কান্ডের মতিউরের দ্বিতীয় স্ত্রী ও মেয়েকে দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলে আবেদন

গুম–হত্যাকাণ্ডে জড়িত বাহিনী বিলুপ্তি বা পুনর্গঠনসহ ১১ দফা দাবি ‘মায়ের ডাক’-এর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কাল ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

মেঘনায় উদ্ধার হওয়া লাশটি সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের, নিশ্চিত করলেন স্বজনেরা

‘জীবনের শেষ লেখা হিসেবে এটা ছাপতে পারেন’

মেঘনা নদীতে মিলল সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng