শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস উল্টে শিশুসহ নিহত ৫

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৩
ছবি: সংগৃহীত।

যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে ফেরার পথে নিউইয়র্কের উত্তরাঞ্চলে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শিশুসহ ৫ জন নিহত হয়েছেন। 

দ্য নিউইয়র্ক  টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২ টায় অন্তত ৫৪ জন যাত্রী নিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তারা। উদ্ধার অভিযানে নামে হেলিকপ্টার, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এসময় ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা জানান, দুর্ঘটনায় শিশুসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। তবে জীবিত আছেন বাসের চালক। গুরুতর অবস্থায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
 
পুলিশের মুখপাত্র জেমস ও'ক্যালাঘ্যান সংবাদ সম্মেলনে জানান, পেমব্রুক শহরের কাছে আই-নাইনটি মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি ড্রাইভারসহ ৫২ জন পর্যটক নিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে নিউইয়র্ক শহরে ফিরছিল।
 
পুলিশের ধারণা, দ্রুতগতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদে পড়ে উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের দুদিকেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প পথে চলাচলের নির্দেশনা দেয় নিউইয়র্ক ট্রান্সপোর্ট অথরিটি।

পুলিশের মুখপাত্র বলেন, নিউ ইয়র্ক স্টেট পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, ইএমএস, হেলিকপ্টার ছাড়াও বিভিন্ন পুলিশ সংস্থা থেকে কর্মীরা কাজ করছেন। অনেক লোককে এরি কাউন্টি মেডিকেল সেন্টারের স্ট্র মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, এটি একটি চলমান ঘটনা। আমাদের কাছে সব উত্তর নেই।
 
উদ্ধারকর্মীরা জানান, বাসটিতে বেশিরভাগ যাত্রীই ছিল ভারতীয়, চীনা ও ফিলিপিনো। যাদের মধ্যে অনেকেই শিশু। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

 

 

 

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র শিশু নিহত সড়ক দুর্ঘটনা বাস

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
