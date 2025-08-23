সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহতের ঘটনায় ২ নেতা বহিষ্কার

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৫

কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ইমরানুল হক হিমেল নিহত হওয়ার ঘটনায় সংগঠনটির দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সহ-তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক আলী আব্বাস রাজন এবং সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সহ-তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস রাজন ও সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না।

প্রসঙ্গত, মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সদর উপজেলার বৌলাই রাজকুন্তি এলাকায় যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর জেরে দুপুরে সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইমরানুল হক হিমেল নিহত হন এবং অন্তত ২০ জন আহত হন। পরে নিহতের স্বজনরা প্রতিপক্ষের কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ বহিষ্কার কিশোরগঞ্জ যুবদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার জুয়ার আসর থেকে বিএনপি নেতাসহ আটক ৯

ময়মনসিংহে পুলিশের উপর হামলা, আটক ১০

কুবি নারী শিক্ষার্থীকে বাসে শ্লীলতাহানি ও ছিনতাই, অভিযুক্তদের দুই বছরের জেল

সামনে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে: মজিবুর রহমান মঞ্জু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাতক্ষীরার ৫টি সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের দাবি

আলোচিত সিজু হত্যাকাণ্ড: ১২ পুলিশ সদস্যসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে মায়ের মামলা

শখের গরু বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধা মাজেদার, ট্রেনে কাটা পড়ে গরুটিও নিহত

লাঠি হাতে তরুণকে পেটানো নেত্রকোনার সেই ইউএনও’কে প্রত্যাহার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng