কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ইমরানুল হক হিমেল নিহত হওয়ার ঘটনায় সংগঠনটির দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় যুবদল।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল ইসলাম সোহেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সহ-তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক আলী আব্বাস রাজন এবং সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সহ-তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস রাজন ও সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না।
প্রসঙ্গত, মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সদর উপজেলার বৌলাই রাজকুন্তি এলাকায় যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এর জেরে দুপুরে সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইমরানুল হক হিমেল নিহত হন এবং অন্তত ২০ জন আহত হন। পরে নিহতের স্বজনরা প্রতিপক্ষের কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।