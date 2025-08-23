বেনাপোলের সীমান্তবর্তী উপজেলা শার্শার স্বরুপদাহ গ্রামের মালশা কুড়া বিল থেকে খায়রুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
সবশেষ (২৩ আগস্ট) যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার ও পুলিশ। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরদিন শুক্রবার সকালে মালশা কুড়া বিল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত খায়রুল ইসলাম বেনাপোল পোর্ট থানার বোয়ালিয়া গ্রামের নুর মোহাম্মাদের ছেলে। স্থানীয় বিএনপি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন।
নিহত খায়রুল ইসলামের আপন চাচাতো ভাই ও বেনাপোল পোর্ট থানার বাহাদুরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে আমার ভাই বাসা থেকে বের হয়। তারপর আর ফেরেনি। খোঁজাখুঁজির পর শুক্রবার সকালে স্বরুপদাহ গ্রামের লোকজন বিলে মাছ ধরতে গিয়ে তার মরদেহ দেখতে পায়। শুরুতে কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে দেখা যায় মরদেহটি আমার ভাইয়ের। পরে মর্গে পাঠানো হয়, শনিবার সকালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
শার্শা থানার ওসি কে.এম রবিউল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, উদ্ধার মরদেহের ময়নাতদন্ত শনিবার সকালে শেষ হয়েছে। তবে এখনও কোনো রিপোর্ট হাতে পায়নি। রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে।