সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘আপনি স্বাধীন খসরু নন, অশ্লীল খসরু’- উপদেষ্টাকে নিয়ে মন্তব্যে নিন্দার ঝড়

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৫
অভিনেতা স্বাধীন খসরু, (ইনসেটে) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। কোলাজ: ইত্তেফাক

দুই পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা স্বাধীন খসরু। প্রয়াত কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত দর্শকপ্রিয় নাটক ‘তারা তিনজন’ দিয়ে ব্যাপক পরিচিতি পান। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেতার কিছু কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো তোলপাড় নেটপাড়া। শুধু তাই নয়, এই অভিনেতাকে নিয়ে সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বইছে দেশের তারকামহলেও।

গত বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন খসরু। সেখানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে নিয়ে নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় নিন্দার ঝড়। অভিনেতাকে অত্যন্ত অশালীন বলে তোপ দাগা হয়, সঙ্গে দেওয়া হয় ‘মানসিক বিকারগ্রস্ত’ তকমাও। নেটিজেনদের মত, মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যখন ধ্বংস হয় তখন সে যা খুশি তাই বলতে থাকে।

এ ঘটনায় সরব হয়েছে দেশের তারকাঅঙ্গনও। ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা খায়রুল বাসার নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, ‘একজন অভিনেতা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা বিকারগ্রস্তের মতো কথা বলতে পারেন না। যারা এমন করেন তারা বোধসম্পন্ন মানুষই না! অভিনেতা হিসেবে পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি। কথায় পরিমিত ও সংযত হন। আপনি আমাদের দেখা স্বাধীন খসরু নন, আপনি অশ্লীল খসরু।’

অভিনেত্রী এলিনা শাম্মী লিখেছেন, ‘স্বাধীন নামের একজন পুরুষ শিল্পী একজন নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভিডিও বানিয়ে ভিউ বাণিজ্যে নেমেছে।’

এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে ছোটপর্দার অভিনেতা আরশ খান লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক মতবাদ একজন মানুষের থাকতেই পারে। কিন্তু আপনি যখন একজন অভিনেতা তখন আপনার ন্যূনতম বোধ থাকাটা জরুরি। আপনার বাচনভঙ্গি সুন্দর হওয়া জরুরি। পরিষ্কার মস্তিষ্কের পরিষ্কার ব্যবহার জরুরি।’

অভিনেতা স্বাধীন খসরু। ছবি: ফেসবুক

ক্ষমা চাইলেন অভিনেতা!

এদিকে, নিজের ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন অভিনেতা স্বাধীন খসরু। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এ নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

‘অনুশোচনা’ শিরোনামে দেওয়া ওই পোস্টে অভিনেতা বলেন, ‘গতকাল (বৃহস্পতিবার) আমার ছোট একটি ভিডিও পোস্ট করা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনার উত্তাপ ছড়াচ্ছে।’ 

তিনি বলেন, ‘এখানে কোনো নারী কেন, নারী পুরুষ বলে কোনো কথা না, সমগ্র মানব জাতিকে সম্মান করি। কাউকে আঘাত বা আক্রমণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য ছিল না। এটা ছিল গত কয়েকদিন থেকে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা থেকে জমে ওঠা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র!’
 
অভিনেতা আরো বলেন, ‘যদি কেউ মনোকষ্ট বা আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। সবাই ভালো থাকুন। মানুষ এবং মানবতার জয় হোক।’

উল্লেখ্য, অনেকদিন ধরেই অভিনয়ে নিয়মিত নন স্বাধীন খসরু। তবে এর মধ্যে একাধিকবার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও মন্তব্যের জন্য শিরোনাম হয়েছেন তিনি। নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে আরও গুটিয়ে নেন এই অভিনেতা। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়া এলিনা শাম্মী খায়রুল বাসার অভিনেতা উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চলে গেলেন কিংবদন্তি কমেডি অভিনেতা

ভাঙছে ৩৭ বছরের সংসার! গোবিন্দর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা সুনীতার

শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’ এর পোস্টার প্রকাশ

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মাননা পেলেন অভিনেতা মিলন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘ফ্যাসিবাদী বিজেপি’ ও মোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

এবার ‘সোলজার’ নিয়ে পর্দায় আসছেন শাকিব খান, ডিসেম্বরে মুক্তি

নিম্নমানের খাবার নয়, রণবীরের সিনেমার ১০০ কলাকুশলীর অসুস্থতার কারণ সংক্রমিত মুরগি

নায়করাজের চলে যাওয়ার ৮ বছর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng