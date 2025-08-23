২৫ আগস্টের মধ্যে ব্যালট বাক্সের হিসাব চেয়েছে ইসি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যালট বাক্সের হালনাগাদ হিসাব চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একইসঙ্গে মাঠ কার্যালয়ের গোডাউন খালি রাখতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের চাহিদা পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
ইসি সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠি ইতোমধ্যে সব আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পৌঁছে গেছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যবহার উপযোগী ব্যালট বাক্সের হালনাগাদ হিসাব আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মালামাল সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য গোডাউনে পর্যাপ্ত জায়গা খালি রাখার উদ্দেশ্যে মালামাল স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের চাহিদাও পাঠাতে হবে।
ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এসব কেনাকাটা শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এদিকে ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে গল্প, সংলাপ, নাটিকা, প্রবন্ধ, কবিতা ও ছড়ার মতো লেখনী একই সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছেন ইসি সচিব।