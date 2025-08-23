সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চলে গেলেন কিংবদন্তি কমেডি অভিনেতা

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৬
পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি কমেডি অভিনেতা জসবিন্দর ভাল্লা। ছবি: সংগৃহীত

বিনোদন অঙ্গনে আবারও শোকের ছায়া। ৯০ দশকের পাঞ্জাবি কমেডি জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ জসবিন্দর ভাল্লা মারা গেছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।  

অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন শোবিজ অঙ্গনের তারকারা। তার মৃত্যুতে পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রে অঙ্গনেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জসবিন্দর ভাল্লা। ছবি: সংগৃহীত  ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঞ্জাবি সিনেমায় কমেডিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন জসবিন্দর ভাল্লা। তার নিখুঁত কমিক টাইমিং, ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দর্শকদের মন জয় করেছে। ‘গাদ্দি চালদি হ্যায় ছাল্লা মারকে’, ‘ক্যারি অন জাত্তা’, ‘জিন্দ জান’ এবং ‘ব্যান্ড বাজে’-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। 

তিন দশকের বেশি সময় ধরে পাঞ্জাবি সিনেমায় রাজত্ব করেছেন এ কিংবদন্তি অভিনেতা। ‘দুলহা ভাট্টি’র মতো আইকনিক কমেডি সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় যাত্রা শুরু করেন। ‘ক্যারি অন জাট্টা ট্রিলজি’ সিনেমায় অ্যাডভোকেট ধিলনের ভূমিকায় অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

জসবিন্দর ভাল্লা। ছবি: সংগৃহীত ব্যক্তিগত জীবনে পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ের চারুকলার শিক্ষক পরমদীপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধেন জসবিন্দর ভাল্লা। তাদের একটিমাত্র ছেলে পুখরাজ ভাল্লাও জনপ্রিয় অভিনেতা। ২০০০ সালে প্রথম মিউজিক ভিডিওতে তিনি অভিনয় করেন, এরপর কয়েকটি ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘স্টুপিড ৭’ সিনেমায় বাবা-ছেলে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে মোহালির বালোঙ্গি শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

ভারত মৃত্যু অভিনেতা

