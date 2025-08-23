বিশ্বকাপ ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিতে চান ট্রাম্প!

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে দিন-তারিখ ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ও সহসভাপতি জেডি ভ্যান্স।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করছে ২০২৬ বিশ্বকাপ, যা এবারই প্রথম ৪৮ দলের। ১১ জুন মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ড স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে শেষ হবে আসর। মোট ১৬টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে ১০৪টি ম্যাচ—এর মধ্যে ১১টি যুক্তরাষ্ট্রে, ৩টি মেক্সিকোয় ও ২টি কানাডায়।
প্রথমে ধারণা ছিল লাস ভেগাসে ড্র অনুষ্ঠান হবে, তবে শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারকে—যেটির চেয়ারম্যান ট্রাম্প নিজেই। অনুষ্ঠানে ৪৮ দলকে ১২টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল এবং তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা আটটি দল নকআউট পর্বে খেলবে। বাছাইপর্ব শেষে এরই মধ্যে ১০টি দল নিশ্চিত হয়েছে; ডিসেম্বরে ড্রয়ের সময় ৪২টি দল নিশ্চিত হবে, আর বাকি ছয়টি দল আগামী মার্চে প্লে-অফ থেকে নির্ধারিত হবে।
ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বিশ্বকাপ ট্রফি সঙ্গে করে এনেছিলেন ওভাল অফিসে; ইএসপিএন জানিয়েছে যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। ওভাল অফিসে ইনফান্তিনোও বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে মনে করিয়ে দেন, ‘ফিফা সভাপতি, দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট এবং যারা জেতে শুধু তারাই এটি (বিশ্বকাপ ট্রফি) ছুঁতে পারবেন। কারণ, ট্রফিটি শুধু বিজয়ীদের জন্য।’ ইনফান্তিনো এরপর ট্রাম্পের উদ্দেশে বলেন, ‘যেহেতু আপনিও একজন বিজয়ী, অবশ্যই আপনিও স্পর্শ করতে পারেন।’
ট্রাম্প বিশ্বকাপ ট্রফিটি হাতে নিয়ে বলেন, ‘এটা বেশ ভারী।’ ট্রফিটি ডেস্কের ওপর রাখার সময় দুর্ঘটনাবশত ট্রাম্পের হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইনফান্তিনো এক হাত দিয়ে আটকান। পরে ট্রফিটি নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ‘সুন্দর একখণ্ড সোনা।’ শুধু তা–ই নয়, ট্রাম্প ওভাল অফিসে প্রদর্শনের জন্য বিশ্বকাপ ট্রফিটি রেখে দেওয়ার মজাও করেন ইনফান্তিনোর সঙ্গে, ‘আমি কি এটা রেখে দিতে পারি।’
গত জুলাইয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে গিয়ে চেলসির জয়ের পর সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ফিফার পক্ষ থেকে ক্লাব বিশ্বকাপের আসল ট্রফিটির রেপ্লিকা দেওয়া হয়েছে ইংলিশ ক্লাবটিকে, আর মূল ট্রফি থাকবে ওভাল অফিসে। টুর্নামেন্টের সম্প্রচারক ডিএজেডএনকে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘তাদের (ফিফা) কাছে জানতে চাইলাম, তোমরা ট্রফিটা কখন নেবে? (তারা বলেছে) আমরা এটা কখনোই নেব না। ওভাল অফিসে আপনি এটা স্থায়ীভাবে রাখতে পারেন। আমরা নতুন একটি বানাচ্ছি। তারা সত্যি সত্যিই নতুন একটি বানিয়েছে। তাই ওটা (ট্রফি) এখন ওভাল অফিসে আছে।’
ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে দলগুলোর নাম তিনি ঘোষণা করবেন কি না? তিনি সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে ফিফা সভাপতিকে দেখিয়ে বলেন, তিনিই ‘সর্বেসর্বা’। ইনফান্তিনো প্রতিক্রিয়ায় ‘বেশ কৌতূহলোদীপক প্রস্তাব’ বলে বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা নিয়ে তিনি পরে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।
ড্র অনুষ্ঠানের ভেন্যু কেনেডি সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিজের অনুগতদের দিয়ে সাজিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ট্রাম্প। কেনেডি সেন্টারের নাম পাল্টে ট্রাম্প/কেনেডি সেন্টার রাখার ইচ্ছার কথাও এর আগে বলেছেন তিনি।
ইনফান্তিনো বলেন, ‘এই ড্র অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার হবে বিশ্বজুড়ে। অন্তত ১০০ কোটি মানুষ তা দেখবে।’ ট্রাম্প এটিকে ‘খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট’ বলে আখ্যা দেন।