শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
গোপালগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৬ নেতার পদত্যাগ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪
গোপালগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৬ নেতার পদত্যাগ । ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ থেকে একসঙ্গে পদত্যাগ করেছেন আওয়ামী লীগের ছয় নেতা। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে উপজেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগকারী নেতারা হলেন- পৌর আওয়ামী লীগের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর মো. নিয়ামত খান, ২নং ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. জামাল হোসেন মুন্সী, ৩নং ওয়ার্ডের সভাপতি পরিমল সাহা ও সাধারণ সম্পাদক শান্ত সাহা, ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. শফিকুল ইসলাম এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক জয়ন্ত সাহা।

লিখিত বক্তব্যে সাবেক পৌর কাউন্সিলর মো. নিয়ামত খান বলেন, ২২ আগস্ট থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। তবে আমরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবো। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবো।

এর আগে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষীর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ৮ নেতা সংবাদ সম্মেলন করে দল থেকে পদত্যাগ করেন।

এ ব্যাপারে মুকসুদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হায়দার হোসেন বলেন, তাদের পদত্যাগে দলের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা সুসময়ে দলের সুবিধা ভোগ করেছেন। তারা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন না।

আওয়ামী লীগ সারাদেশ রাজনীতি গোপালগঞ্জ পদত্যাগ

