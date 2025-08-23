সেকশন

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮

সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। ময়নাতদন্তের ‍সময় পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।

ময়নাতদন্ত করেন হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) শেখ মো. এহসান। তিনি জানান, বিভুরঞ্জন সরকারের লাশ হালকা পচনশীল অবস্থায় নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। শরীরের বাইরে বা ভেতরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে লাশের দাঁত, চুল, লিভার, কিডনি ও পাকস্থলীসহ কিছু অংশ পরীক্ষা ও ফ্রিজিং করে ঢাকায় পাঠানো হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন আসার পর বিস্তারিত মন্তব্য দেওয়া সম্ভব হবে।

৭১ বছর বয়সী বিভুরঞ্জন সরকার দৈনিক ‘আজকের পত্রিকা’-য় জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে বেরোনোর পর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে রাতে তার পরিবার রমনা থানায় জিডি করেন।

শনিবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বলাকির চর এলাকায় মেঘনা নদীতে একটি লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করে পুলিশকে খবর দেন। কলাগাছিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ বিকেল পৌনে ৪টায় লাশ উদ্ধার করেন। সন্ধ্যায় লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আনা হয়।

পুলিশ লাশের ছবি ঢাকার রমনা থানায় পাঠায়। পরিবারের কাছে পাওয়া বিভুরঞ্জন সরকারের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মরদেহ শনাক্ত হয়। পরে তার ছেলে ঋত সরকার ও চিররঞ্জন সরকার ঢাক থেকে এসে মরদেহ শনাক্ত করেন।

ময়নাতদন্ত শেষে দুপুর সোয়া ১২টা পর্যন্ত লাশ পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয়নি। চিররঞ্জন সরকার জানান, লাশ শনাক্তের পর তারা তা সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে নিয়ে যাবেন। এরপর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য রাজধানীর সবুজবাগের বরদেশ্বরী কালীমন্দির ও শ্মশানে নেওয়া হবে।

