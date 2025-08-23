সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তেজগাঁওয়ে হঠাৎ গার্মেন্টস বন্ধ, রাস্তা বন্ধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৫
ছবি: সংগৃহীত।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পূর্বঘোষণা ছাড়াই একটি গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে নাবিস্কো ও তিব্বত মোড় এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে এই আন্দোলন করছে শ্রমিকরা।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম হোসেন জানান, ‘পশ’ নামের একটি গার্মেন্টস হঠাৎ করেই গত বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তিব্বত মোড়ে জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধ করে। শ্রমিকদের দাবি, যথাযথ নিয়ম মেনে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে অথবা কারখানা পুনরায় চালু করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এদিকে ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাবিস্কো পয়েন্টে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবরোধের কারণে মহাখালী–তেজগাঁও রুটে উভয়মুখী যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে নাগরিকদের বিকল্প রুট ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে:

উত্তরার দিক থেকে আসা যানবাহন কাকলী ক্রসিং হয়ে গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করতে পারবে।

আমতলী হয়ে গুলশান-১ হয়ে পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করা যাবে।

উত্তরা থেকে তেজগাঁওগামী যানবাহন ফ্লাইওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে পারবে।

মহাখালী থেকে বনানী/গুলশান/উত্তরাগামী যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ঢাকা বিক্ষোভ গার্মেন্টস শ্রমিক গার্মেন্টস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বছরের আর্থিক বিবরণ-হিসাব নিরীক্ষায় ঢাকা ওয়াসার কমিটি গঠন

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, দিনের তাপমাত্রাও অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার যেসব এলাকায় ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না

সকাল থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি, থাকবে সারাদিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিএমএম আদালতে শুরু হচ্ছে ভার্চুয়াল শুনানি

রাজধানীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত ১

রাজধানীতে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

গ্রেপ্তার দেখানো হলো সুমাইয়া জাফরিনকে, চাওয়া হবে রিমান্ড

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng