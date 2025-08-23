‘প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে বাংলাদেশ শুল্ক ইস্যুতে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে’

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে বাংলাদেশ শুল্ক ইস্যুতে বিশেষ সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাজধানীতে ‘মার্কিন শুল্ক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ তথ্য জানান।
শফিকুল আলম বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যক্তিগত পরিচিতি শুল্ক ছাড়পত্র অর্জনে সহায়ক হয়েছে। শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশ করার বিষয়ে আমরা শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।’
তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে শুল্ক আরও কমানোর চেষ্টা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উন্নত হবে এবং সেখানে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় অন্যান্য বাজারে সম্ভাব্য প্রভাবও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
শফিকুল আলম আশা প্রকাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।