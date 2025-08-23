সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
রংপুর মহানগর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক রহমত আলী । ছবি: সংগৃহীত

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম প্রকল্পে চুক্তিভিত্তিক ‘কোর্স ইন্সট্রাক্টর’ পদ থেকে রংপুর মহানগর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক রহমত আলীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। স্কলারশিপ প্রদানের কথা বলে নারী শিক্ষার্থীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে জার্মানভিত্তিক সংস্থাটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জরুরি মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি। শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শওকাত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘তার (রহমত) বিরুদ্ধে নারীঘটিত একটি অভিযোগ ওঠে। তখন সংস্থাটি কোর্স ইন্সট্রাক্টর পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করে। তারা মিটিং করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু তার নিয়োগ, বেতন সবকিছুই সংস্থাটি বহন করে। এখন তারা অন্য ইন্সট্রাক্টর নেবে।’

এর আগে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রহমত আলীর একাধিক স্ক্রিনশট ফাঁস হয়। সেখানে দেখা যায় তিনি বলছেন, ‘তোমার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ, আই নিড ইউ, নরমালি আমার প্রেমিকাকেও আমি না ছুঁতে প্রতিজ্ঞ, জানি না তুমি কীভাবে নাও, আমি সত্যিই তোমাকে কামনা করি, আমার সঙ্গে থাকবে তো?’ ইত্যাদি মেসেজ দিতে দেখা যায়।

এছাড়াও কোর্স ইন্সট্রাক্টর হলেও তার বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না করানোর অভিযোগও রয়েছে। একাধিক শিক্ষার্থী জানান, তিনি ক্লাসের চেয়ে রাজনীতিতে বেশি সক্রিয়। সারাদিন প্রোগ্রামার আন্দোলন নিয়েই থাকেন তিনি।

তার কোর্সের শিক্ষার্থী মো. রাসেল বলেন, ‘তিনি (রহমত আলী) নিয়মিত ক্লাসে আসতেন না। যখন মন চাইতো আসতো।’

এ বিষয়ে জানতে রহমত আলীকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। তবে তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে দাবি করেছেন, পুরোটাই ষড়যন্ত্র। এগুলো এডিট করে তৈরি করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বেরোবি ক্যাম্পাস বহিষ্কার

