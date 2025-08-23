সীমান্তে দক্ষিণ কোরিয়ার গুলিবর্ষণ, সতর্ক করল উত্তর কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনারা সম্প্রতি দুই কোরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় 'সতর্কতামূলক' গুলি চালিয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া।
শনিবার (২৩ আগস্ট) এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল কো জং চোল গত মঙ্গলবারের এই ঘটনাকে 'ইচ্ছাকৃত উস্কানি' বলে অভিহিত করেছেন।
রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে, সীমান্ত অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী থেকে 'সতর্কতামূলক প্রচার' বৃদ্ধি পাচ্ছে।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল কো জং বলেন, সীমান্তে যে কোনো বাধার জন্য উত্তর কোরিয়া প্রাসঙ্গিক পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। ভবিষ্যতে সীমান্ত এলাকায় আগাম সতর্কতা উপেক্ষা করা হলে মারাত্মক পরিণতির জন্য পিয়ংইয়ং কোনো দায় নেবে না।
এদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, মঙ্গলবার সিউল সময় বিকেল ৩টার দিকে সীমান্ত অঞ্চলে কর্মরত কিছু উত্তর কোরিয়ার সৈন্য দুই কোরিয়ার মধ্যে সামরিক সীমানা রেখা অতিক্রম করে। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী সতর্কীকরণ গুলি ছোড়ে এবং উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা পরে লাইনের উত্তরে ফিরে যায়।
শনিবার কেসিএনএ'র একটি পৃথক প্রতিবেদনে উত্তর কোরিয়া আবারও যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার চলমান যৌথ সামরিক মহড়াকে 'একটি অত্যন্ত উস্কানিমূলক...প্রকৃত যুদ্ধের জন্য মহড়া' বলে সমালোচনা করেছে।