সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৩ বছরে প্রথমবার ঢাকায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ‘ঐতিহাসিক’ বলছে ইসলামাবাদ

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫
রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি থেকে ইসহাক দার যাত্রা করেন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার। এটি ১৩ বছরের মধ্যে প্রথমবার পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর।

গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর থেকে ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি থেকে ইসহাক দারের বিদায়ের সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, তিনি 'বাংলাদেশে ঐতিহাসিক সফর' শুরু করেছেন। এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঢাকায় তিনি বাংলাদেশি নেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন।'

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, 'প্রায় ১৩ বছর পর একজন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করছেন, এই সফর পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।'

২০১২ সালের নভেম্বরে শেষবারের মতো কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় সরকারি সফরে এসেছিলেন। সেই সময় হিনা রব্বানী খার ছয় ঘণ্টার জন্য বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তিনি ইসলামাবাদে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুসারে, সফরকালে ইসহাক প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসে সহ বিভিন্ন বাংলাদেশি নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন।

এতে বলা হয়, 'বৈঠকগুলোতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর এবং বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

এদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাসসকে জানিয়েছেন, এই সফরে বাণিজ্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, প্রশিক্ষণ এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য চার থেকে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচের ঢাকা সফরের মাধ্যমে ১৫ বছর পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়। গত মাসে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি ঢাকা সফর করেন। এরপর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্টধারীদের ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানে সম্মত হয়।

তথ্যসূত্র: ডন (পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম)

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

বাংলাদেশ পাকিস্তান এশিয়া জাতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফ সীমান্ত সম্মেলনে যেসব ইস্যুতে আলোচনা হবে

মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সির তালিকা যাচাই ছাড়া অর্থ প্রদান না করার অনুরোধ

‘প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে বাংলাদেশ শুল্ক ইস্যুতে বিশেষ সুবিধা পেয়েছে’

ঢাকায় পৌঁছেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

২৫ আগস্টের মধ্যে ব্যালট বাক্সের হিসাব চেয়েছে ইসি

আজ ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

মোটরবাইকে মানহীন হেলমেট বাড়ছে মৃত্যুঝুঁকি

কাল ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng