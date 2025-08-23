সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাগিনী এমএমএস থ্রি: সানি লিওনকে সরিয়ে এবার উত্তাপ ছড়াবেন তামান্না ভাটিয়া

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭
দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া ও বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন। কোলাজ: ইত্তেফাক

নতুন চমক নিয়ে আবারও ফিরছে বলিউডের বহুল আলোচিত ও সেনসেশনাল হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘রাগিনী এমএমএস’। তবে এবার আর ‘সেক্স সিম্বল’ সানি লিওন নয়, তার জায়গায় উত্তাপ ছড়াবেন দক্ষিণী তারকা তামান্না ভাটিয়া। ফ্র্যাঞ্চাইজির দ্বিতীয় কিস্তিতে সানি লিওনের উপস্থিতি যেমন দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন ফেলেছিল, এবার তেমনই আলোড়ন তুলতে প্রস্তুত হচ্ছেন দক্ষিণের ‘মিল্ক বিউটি’খ্যাত অভিনেত্রী তামান্না। জনপ্রিয় প্রযোজক একতা কাপুরের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে ‘রাগিনী এমএমএস থ্রি’-এর কাজ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একতা কাপুর অনেক দিন ধরেই নতুন কিস্তি বানানোর কথা ভেবেছিলেন। অবশেষে উপযুক্ত গল্প পেয়েছেন এবং চলতি বছরের শেষের দিকেই শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আর আগের দুই কিস্তির মতো এবারও ভৌতিক আবহে ছড়ানো হবে উষ্ণতা।

দক্ষিণের ‘মিল্ক বিউটি’খ্যাত অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। ছবি: সংগৃহীত
 
২০১১ সালে মুক্তি পায় সিরিজের প্রথম ছবি, আর ২০১৪ সালে সানি লিওনকে নিয়ে তৈরি হয় ‘রাগিনী এমএমএস ২’।

এবার সেই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কিস্তির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। সূত্র থেকে আরও জানা যায়, সম্প্রতি তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে নাকি চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন পরিচালক একতা। ছবির ভৌতিক টুইস্ট শুনে অভিনেত্রী নিজেও নাকি অবাক হয়েছেন।

  নাচের দৃশ্যে তামান্না ভাটিয়া। ছবি: সংগৃহীত
সব মিলিয়ে ‘রাগিনী এমএমএস থ্রি’কে ঘিরে এখন থেকেই বলিউডে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ।

তামান্না ভাটিয়া। ছবি: সংগৃহীত

তামান্না ভাটিয়ার প্রথমবারের মতো এমন ভৌতিক-ইরোটিক ঘরানার ছবিতে অভিনয় কারটা দর্শকদের জন্য হবে বাড়তি আকর্ষণ। আর একতা কাপুরের চমকপ্রদ পরিকল্পনা ও জমজমাট গান ছবিটিকে আরও রঙিন করে তুলবে বলেই মনে করছেন সিনে-বিশ্লেষকরা।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড অভিনেত্রী দক্ষিণ ভারতীয় সানি লিওন

