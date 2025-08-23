সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জোতা ফাউন্ডেশনের নামে অর্থ সংগ্রহ করে হাওয়া ওয়েবসাইট!

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৩
ছবি: সংগৃহীত

গেল মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান লিভারপুলের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়েগো জোতা। নিজেদের তারকার মৃত্যুর পর তার সম্মানে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল লিভারপুল। তবে জোতোর প্রতি মানুষের আবেগ, ভালোবাসাকে পুঁজি করে একদল নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল এবং নানা অপকর্মতে লিপ্ত হয়েছে।

তেমনই এক দল দিয়েগো জোতার নামে 'জোতা ফাউন্ডেশন' খুলে জনসাধারণ থেকে ৫০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করেছে। জোতার মৃত্যুর তিন দিন পর এই সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের সকল কর্মকাণ্ড diogojotafoundation. org ওয়েবসাইটিতে পরিচালনা করত। 

তবে বুধবার রাত থেকে হাওয়া হয়ে যায় ওয়েবসাইটটি! ওয়েবসাইটটিতে লিভারপুল এফসি, ইউনিসেফ, অ্যালিয়ানজ এবং পর্তুগিজ বেসরকারি এনজিও সংস্থা প্ল্যাটফরম অব ডেভেলপমেন্টের লোগো ব্যবহার করেছিল। 

তবে লিভারপুল, জোতোর পরিবার ও অন্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে 'জোতা ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দ্য টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

মৃত্যু ফুটবল লিভারপুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৪ মিনিটে কেইনের হ্যাটট্রিক, বিশাল জয় বায়ার্নের 

বিশ্বকাপ ট্রফিটি নিজের কাছে রেখে দিতে চান ট্রাম্প!

আর্জেন্টিনায় ম্যাচ চলাকালে সমর্থকদের মধ্যে তুমুল মারামারি, ম্যাচ বাতিল

সার্জারির মাধ্যমে নিজেকে তরুণ দেখাচ্ছেন রোনালদো!

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজাবাসীর পাশে দাঁড়ানোয় হালান্ডদের উপহাস করলো ইসরায়েল

ভুটানকে হারিয়ে সাফে দুর্দান্ত সূচনা বাংলাদেশের মেয়েদের

লাল জার্সি নিয়ে বিতর্কে নতি স্বীকার ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের

সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলে ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষকের বিশ্বরেকর্ড

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng