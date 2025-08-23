জোতা ফাউন্ডেশনের নামে অর্থ সংগ্রহ করে হাওয়া ওয়েবসাইট!

গেল মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান লিভারপুলের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়েগো জোতা। নিজেদের তারকার মৃত্যুর পর তার সম্মানে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল লিভারপুল। তবে জোতোর প্রতি মানুষের আবেগ, ভালোবাসাকে পুঁজি করে একদল নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল এবং নানা অপকর্মতে লিপ্ত হয়েছে।
তেমনই এক দল দিয়েগো জোতার নামে 'জোতা ফাউন্ডেশন' খুলে জনসাধারণ থেকে ৫০ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করেছে। জোতার মৃত্যুর তিন দিন পর এই সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের সকল কর্মকাণ্ড diogojotafoundation. org ওয়েবসাইটিতে পরিচালনা করত।
তবে বুধবার রাত থেকে হাওয়া হয়ে যায় ওয়েবসাইটটি! ওয়েবসাইটটিতে লিভারপুল এফসি, ইউনিসেফ, অ্যালিয়ানজ এবং পর্তুগিজ বেসরকারি এনজিও সংস্থা প্ল্যাটফরম অব ডেভেলপমেন্টের লোগো ব্যবহার করেছিল।
তবে লিভারপুল, জোতোর পরিবার ও অন্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে 'জোতা ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দ্য টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।