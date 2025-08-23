সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লাইনচ্যুত যমুনা এক্সপ্রেস লাইনে উঠেছে, দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৯
স্টেশন থেকে বের হচ্ছে ট্রেন। ছবি : সংগৃহীত

জামালপুরের তারাকান্দি থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কোচ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৮টায় লাইনচ্যুত হয়। পরে দুপুর ১২টায় এই ট্রেনকে রেললাইনে তোলা হয়। এতে একটি রেললাইন বন্ধ থাকায় ট্রেন চলাচলের গতি কমেছে। অন্য একটি রেললাইন দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেন ঢাকা থেকে বের হচ্ছে। এতে বেশ কিছু ট্রেন কমলাপুর ছাড়তে পারেনি।

ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, লাইনচ্যুত ট্রেন উদ্ধার হয়েছে। এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপ লাইন (ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথ) ক্লিয়ার আছে। তবে ২০/২৫ মিনিট আউটারে থেকে বের হতে হচ্ছে।

শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছে যমুনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের প্রথম দিকের তিন নম্বর কোচের বগি লাইনের বাইরে চলে যায়।

সূত্র জানায়, ঘটনার পরপরই লাইনচ্যুত কোচের সামনের অংশ ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এবং পেছনের অংশ টঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে সেকশন ক্লিয়ার করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ট্রেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকাগামী যমুনা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

ট্রেনভর্তি করে ঢাকায় আসছেন জামায়াতের নেতকর্মীরা

রেললাইনের উপর সেলফি তুলতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু 

ঈদযাত্রা: ট্রেনে অভিযান চালিয়ে মিললো ৩৩৫০০ পিস ইয়াবা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ছে ট্রেন, যাত্রীদের উচ্ছ্বাস

কমলাপুর স্টেশনে কন্টেইনার ট্রেন লাইনচ্যুত

৩০ মিনিটে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি ৩৩ হাজার, হিট এক কোটি ২৩ লাখ

তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের অবরোধ: ছাড়তে দেরি হবে যেসব ট্রেন 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng