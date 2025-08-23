লাইনচ্যুত যমুনা এক্সপ্রেস লাইনে উঠেছে, দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

জামালপুরের তারাকান্দি থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কোচ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৮টায় লাইনচ্যুত হয়। পরে দুপুর ১২টায় এই ট্রেনকে রেললাইনে তোলা হয়। এতে একটি রেললাইন বন্ধ থাকায় ট্রেন চলাচলের গতি কমেছে। অন্য একটি রেললাইন দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেন ঢাকা থেকে বের হচ্ছে। এতে বেশ কিছু ট্রেন কমলাপুর ছাড়তে পারেনি।
ঢাকা (কমলাপুর) রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, লাইনচ্যুত ট্রেন উদ্ধার হয়েছে। এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপ লাইন (ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথ) ক্লিয়ার আছে। তবে ২০/২৫ মিনিট আউটারে থেকে বের হতে হচ্ছে।
শনিবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছে যমুনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের প্রথম দিকের তিন নম্বর কোচের বগি লাইনের বাইরে চলে যায়।
সূত্র জানায়, ঘটনার পরপরই লাইনচ্যুত কোচের সামনের অংশ ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এবং পেছনের অংশ টঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে সেকশন ক্লিয়ার করা হয়েছে।