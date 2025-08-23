সেকশন

আইটেম গানে আবারও ঝড় তুললেন নুসরাত

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫২
অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী নুসরাত জাহান বাংলাদেশের দর্শকদের কাছেও পরিচিত মুখ। এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ‘চাঁদ মামা’ গানে শাকিব খানের সঙ্গে তার রসায়ন আলোচনায় ছিল। এবার মুক্তি পেয়েছে কলকাতার সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমার আইটেম গান। যেখানে পাওয়া গেছে আবেদনময়ী নুসরাতকে।

নুসরাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে প্রকাশিত হয়েছে ছবির নতুন গান ‘অর্ডার ছাড়া বর্ডার পার করতে যেও না’। গানটি প্রকাশের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে। সবুজ পোশাকে নুসরাতকে দেখা গেছে বিস্ফোরকের ড্রাম ভেঙে বের হতে। চোখ ধাঁধানো সাজ, প্রাণবন্ত নাচ আর গানের কথার সঙ্গে তার উপস্থিতি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

নুসরাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

গানটির কথা লিখেছেন জিনিয়া সেন, সুর করেছেন শিলাজিৎ মজুমদার এবং কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠা দাস। শুধু বিনোদনের জন্য নয়, ছবির গল্পেও গানটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আরও বড় চমক, গানের মাঝপথেই অ্যাকশন লুকে হাজির হন নায়িকা মিমি চক্রবর্তী।

নুসরাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে ‘রক্তবীজ ২’।

নুসরাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

এর আগে ১৪ আগস্ট প্রকাশ হয় ছবির টিজার, যা দেখে ছবির প্রতি কৌতূহল বাড়ে দর্শকের। প্রথম পর্বের মতো এবারও অভিনয় করছেন ভিক্টর ব্যানার্জি, আবির চ্যাটার্জি ও মিমি চক্রবর্তী। নতুন করে যুক্ত হয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখার্জি এবং সীমা বিশ্বাস।

