আর সিনেমার গান করবেন না প্রিন্স মাহমুদ, থাকবেন অডিও গানে

দেশের জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ বলেছেন, আর সিনেমার গান করবেন না, তিনি কেবল অডিওর গানেই থাকবেন। সিনেমার গান বা প্লেব্যাক নায়ক এবং পরিচালকের গান হয়ে যায়, সেটা আর গীতিকার-সুরকারের গান থাকে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে দেয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স মাহমুদ লেখেন, ‘অনেকগুলো সিনেমার কাজ ফিরিয়ে দিয়েছি, যা অনেকেই ভাবতে পারেন না। আমি যাকে পছন্দ করি, এমন একজনের (এই সময়ের সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত একজন, যাকে কেউ ফেরায় না, একটা ফোন পাওয়া তো দূর, তার কাছে যাওয়ার জন্য বসে থাকে) সাথে আমি দেখা করতে পারিনি। কারণ, সিনেমায় আসলে আমার নতুন কিছু দেয়ার নাই।’
ফেসবুক পোস্টে তিনি আরও লেখেন, ‘যে যাই বলুন, সিনেমার গান আসলে নায়ক, পরিচালকের গান হয়, আমার গান হয় না। অকারণ ক্রেডিট নেয়ার কোনো মানে হয় না। পুরোনো দিনের সুরকারদের জন্য হয়তো ঠিক ছিল কিন্তু এখন নয়।’
নিজের জনপ্রিয় গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রিন্স লেখেন, ‘আমি কেবল অডিওর গানে থাকব। যেখানে ‘মা’, ‘এতো কষ্ট কেন ভালোবাসায়’, ‘আজ জন্মদিন তোমার’, ‘বাবা’, ‘বাংলাদেশ’ (আমার সোনার বাংলা), ‘হিমালয়’, মাহাদির ‘সুনীল বরুনা’ (তুমি বরুনা হলে), রুমির ‘মাটি’ (মাটি হব মাটি), তাহসানের ‘ছিপ নৌকো’, তপুর ‘সোনার মেয়ে’, তানজির তুহিনের ‘আলো’, ‘অনাগত’, এলিটার ‘কবি’ বা মিনারের ‘একাকিত্বের কোনো মানে নেই’র মতো আমার গান হবে..।’
প্রসঙ্গত, গত ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত এম রাহিমের ‘জংলি’ সিনেমায় মৌলিক চারটি গানের সুর ও সঙ্গীতায়োজন করেন প্রিন্স মাহমুদ। এর মাধ্যমে প্রায় আট বছর পর অ্যালবাম করেন এই গুণী গীতিকবি ও সুরস্রষ্টা।