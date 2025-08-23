সেকশন

শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫, ৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টেকনাফের ১২ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৩

কক্সবাজারের টেকনাফের ১২ জেলেকে আরাকান আর্মি নাফ নদী থেকে আটক করে নিয়ে গেলো। আটক জেলেরা সাগর থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরের দিকে নাফ নদীর মোহনা টেকনাফ নাইক্ষ্যং দিয়া ওপারের মিয়ানমার সীমান্তের অংশ থেকে তাদের আটক করেছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলে রহমত উল্লাহ।

আটকরা হলেন- টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা, মো. আলি আহমদ (৩৯), মোহাম্মদ আমিন (৩৪), ফজল করিম (৫২), কেফায়েত উল্লাহ (৪০), সাইফুল ইসলাম (২৩), সাদ্দাম হোসেন (৪০), মো. রাসেল (২৩), মো. সোয়াইব (২২), আরিফ উল্লাহ (৩৫), মোহাম্মদ মোস্তাক (৩৫), নুরুল আমিন (৪৫) এবং বাকি একজনের নাম পাওয়া যায়নি।

তিনি জানান, শনিবার টেকনাফ নাইক্ষ্যংদিয়া নাফ নদীর মোহনা এলাকা থেকে শাহপরীর দ্বীপ এলাকার ১২ জেলে সাগর থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে আরাকান আর্মি নৌকাসহ তাদেরকে আটক করে নিয়ে গেছে।

আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোট যোগে এসে তাদের আটক করেন। মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্ত নাইক্ষ্যংদিয়া নামক স্থানে আরাকান আর্মির সদস্যদের অবস্থান থাকে।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, শাহ পরীর দ্বীপের নাইক্ষ্যংদিয়া মোহনা মিয়ানমার সীমান্তের অংশ থেকে ১২ জেলেকে আরাকান আর্মি আটক করেছে শুনলাম। যতটুকু জেনেছি তারা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করার কারণে তাদেরকে আটক করেছে। এ ঘটনাটি জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

