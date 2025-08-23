সেকশন

ডাকসু নির্বাচন

প্রার্থীরা প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবে মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচার কার্যক্রম-সংক্রান্ত নির্দেশনা জানানো হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট ) রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে ক্যাম্পাসে এবং আবাসিক হলে আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পরিচয়ে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

প্রচারকাজ চালানোর সময় সামাজিক, আর্থিক, সেবামূলক সহযোগিতা বা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। এ ছাড়া এই সময়ে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বা হলে মজলিশ-মাহফিল আয়োজন করা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বা প্রাঙ্গণে প্রচার চালানোর কাজ করা যাবে না; করলে তা নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

