দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সোচ্চার হতে হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, দুর্নীতি, অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে, সেটি নিজেদের কমিউনিটির কেউ হলেও আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বর্ধিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বার কাউন্সিলের মাল্টিপারপাস হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অ্যাটর্নি জেনারেল, দেশ ফ্যাসিবাদের দ্বার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং সেই ফ্যাসিবাদ বিতাড়নের যুদ্ধে আইনজীবীদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমাদের আইনজীবীরা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, মানবাধিকারের পক্ষে যারা কথা বলেছেন, তাদের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।
আইনজীবীদের বেনাভোলেন্ট ফান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতি বছর সরকারি রাজস্ব খাত থেকে বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দ হয় মাত্র পাঁচশ কোটি টাকা। এত কম বরাদ্দের কারণে বিচারক ও আইনজীবী উভয়েই নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বাড়াতে সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হবে।
সভায় বার কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, কিছু আইনজীবীর কারণে পুরো আইনজীবী সমাজ প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। সম্প্রতি আইনজীবীদের নিয়ে দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি পটুয়াখালীতে, একজন পিপির বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন একজন জজ। অন্যটি হলো, এক আইনজীবীর বাসায় দুই গৃহকর্মী শিশুকে নির্যাতনের ঘটনা। এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে। তবে বার কাউন্সিল এখন থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড বরদাশত করবে না।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার প্রমুখ।