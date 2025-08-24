পাথর লুটের ঘটনায় এবার বিজিবির তদন্ত কমিটি

সিলেটের সাদাপাথর লুটের ঘটনায় এবার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি সদস্যদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বিজিবির পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের এই তদন্ত কমিটি করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক।
শুক্রবার সকালে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেছুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, সাদাপাথর লুটের ঘটনায় বিজিবি কোন অবস্থাতেই দায় এড়াতে পারে না। তিনি পাথর লুণ্ঠনকারীদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে বলেও ঘোষণা দেন।
এর আগে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতেও তদন্ত কমিটি করে। কমিটি গত বুধবার রিপোর্টও দাখিল করেছে। ১০টি সুপারিশ করেছে।