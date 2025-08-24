দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও বার্সার অবিশ্বাস্য জয়

তিন মৌসুম পর লা লিগায় ফিরে দুঃস্বপ্নের শুরু করেছে লেভান্তে। প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর শনিবার (২৩ আগস্ট) বার্সেলোনাকে রুখে দেওয়ার খুব কাছাকাছি গিয়েও শেষ মুহূর্তে হেরে বসেছে তারা।
২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও অন্তিম মুহূর্তের নাটকীয়তায় শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে বার্সা।
লেভান্তের মাঠে প্রথমার্ধে বার্সা ছিল ছন্নছাড়া। ১৫ মিনিটে মাথায় বার্সাকে চমকে দিয়ে লিড নেয় স্বাগতিকরা। ইভান রোমেরোর গোলে উল্লাসে মাতে লেভান্তে। প্রথম হাফের বাড়ানো সময়ে লেভান্তের দ্বিতীয় গোলটি আসে লুইস মোরালেসের পা থেকে। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ৩৮ বছর বয়সি এই মিডফিল্ডার।
তবে দ্বিতীয় হাফটা পুরোটাই ছিল বার্সেলোনার। ম্যাচে সমতায় ফিরতে বার্সেলোনার সময় লেগেছে মাত্র ৭ মিনিট। ম্যাচের ৪৯তম মিনিটে পেদ্রি এক গোল শোধ করেন। আর ৫২তম মিনিটে রাফিনহার কর্নারে কাছ থেকে দারুণ ভলিতে পরের গোলটি করেন ফেরান তরেস।
এরপর একের পর এক আক্রমণ করেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না বার্সা। তবে লেভান্তের কপাল পুড়ে নির্ধারিত সময়ের পর যোগ করা সময়ে। ৯১তম মিনিটে বক্সে দারুণ ক্রস বাড়ান ইয়ামাল, তা হেডে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল পাঠান উনাই এলগুয়েজাবাল। তাতে বার্সার জয় নিশ্চিত হয়।
৩-২ গোলের এই জয়ে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষেই রইল বার্সা। আর দুই ম্যাচই হেরে ১৮তম স্থানে লেভান্তে।