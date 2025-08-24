বাগেরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণধোলাই, পুলিশে সোর্পদ

বাগেরহাটের ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছে স্থানীয় জনতা। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলা সদরের এ ঘটনা ঘটে।
আটককৃতরা হলেন, উপজেলার ব্রাহ্মণরাকদিয়া গ্রামের মুস্তাক শেখের ছেলে মাশরাফি শেখ (২২) এবং একই এলাকার শেখ জাকির হোসেনের ছেলে জ্যাকি শেখ (২৮)।
জানা যায়, গত মঙ্গলবার মাংস বিক্রেতা সাইফুল ইসলামের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাইফুল ইসলামকে চুরির মালামাল উদ্ধার ও চোর শনাক্ত করার কাজে নারকেল ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম সহযোগিতা করে আসছিলেন।
শুক্রবার রাতে মাশরাফি ও জ্যাকিসহ কয়েকজন মিলে আব্দুল হালিমকে মারধর করে। এ সময় তার কাছে থাকা ৭১ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় ফকিরহাট বাজারের পুরানো গলিতে দেখতে পেয়ে মাশরাফি ও জ্যাকিকে ধরে গণধোলাই দেয় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনতা। পরে তাদেরকে পুলিশের নিকট সোর্পদ করা হয় ।
স্থানীয়রা জানান, মাশরাফি ও জ্যাকির বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাচ্চু শেখ নামে এক মাংস বিক্রেতা চাঁদাবাজীর অভিযোগে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
এদিকে আটককৃতদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবিতে ফকিরহাটে স্থানীয় নারী-পুরুষেরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।
ফকিরহাট মডেল থানার ওসি (তদন্ত) মো. আলমগীর হোসেন বলেন, চাঁদাবাজীর অভিযোগে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রোববার তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হবে।