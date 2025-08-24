সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘মানুষ এতো পাশবিক কী করে হয়’, ফটিকছড়িতে কিশোর হত্যার ঘটনায় তমা মির্জা

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৬
ঢালিউড অভিনেত্রী তমা মির্জা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে চোর সন্দেহে তিন কিশোরকে পিটিয়ে মারধরের ঘটনায় একজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। এই নৃশংস ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঢালিউড অভিনেত্রী তমা মির্জা। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, ‘মানুষ এতো পাশবিক কী করে হয়? এভাবে পিটিয়ে মেরে ফেললো?’

শুক্রবার ভোরে উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের চেইঙ্গার সেতু এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোরের নাম মো. রিহান মহিন (১৫)। তার পরিবারের দাবি, রিহান তার দুই বন্ধুর সঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিল। এ সময় তাদের চোর সন্দেহে ধরে গণপিটুনি দেওয়া হয়। গুরুতর আহত তার দুই বন্ধু মুহাম্মদ মানিক ও মুহাম্মদ রাহাত বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তমা মির্জা। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ঘটনার ভিডিও ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তারকারাও।

তমা মির্জার সেই স্ট্যাটাসে নেটিজেনরাও নানা মন্তব্য করেছেন। কেউ লিখেছেন, ‘ভিডিওটা দেখার পর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। মানুষ কীভাবে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, ভাবতেই গা শিউরে উঠছে।’

কেউ আবার, নায়িকাকে ‘নতুন বাংলাদেশ’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তবে অধিকাংশই এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়া ঢালিউড তারকা তমা মির্জা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘জন্ম দিলেই আপন হয় না’, সঞ্জয় কন্যার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট

‘ফেসবুক পোস্ট দিয়ে সংসার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিয়ে করার দরকার নেই’

ট্রায়াল রুমে ক্যামেরা বসিয়ে গোপনে করা হতো নারীদের ভিডিও: ইরফান সাজ্জাদ

গোবিন্দ-সুনীতার বিচ্ছেদের খবরকে ‌‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিলেন মেয়ে টিনা আহুজা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

থালাপতি বিজয়ের চেয়েও বেশি ধনী তার স্ত্রী সঙ্গীতা সর্নালিংগম!

মিথিলার নামের আগে থাকবে ‘ডক্টর’

‘আমাকে এখন কেউ কাজ দেয় না’, ফেসবুকে লাইভে এসে কাঁদলেন বর্ষা

মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng