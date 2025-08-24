সীমানা পুনর্নির্ধারণে পেশাদারত্বর সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছি: সিইসি

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে পেশাদারত্বর সঙ্গে কাজ করার কথা বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
তিনি বলেছেন, ‘আমরা পেশাদারত্বের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি। আইন অনুযায়ী খসড়া সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আপনাদের আবেদনগুলো আমরা বিবেচনায় নিয়েছি। এখন শুনানিতে যৌক্তিক বিষয়গুলো তুলে ধরবেন।’
রোববার (২৩ আগস্ট) দুপুরে নির্বাচন ভবনে সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে শুনানির শুরুতে তিনি এ কথা বলেন।
শুনানির সূচি অনুযায়ী, প্রথম দিনে থাকছে কুমিল্লা অঞ্চলের ১৮টি আসন। বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, ৩ ও ৫; আড়াইটা থেকে সাড়ে ৩টা কুমিল্লা-৬, ৯, ১০ ও ১১; সাড়ে ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নোয়াখালী-১, ২, ৪, ৫ এবং চাঁদপুর-২, ৩, ফেনী-৩, লক্ষ্মীপুর-২, ৩ আসনের শুনানি নেওয়া হবে।
এদিন নির্বাচন ভবনের সামনে কুমিল্লা অঞ্চলের বিভিন্ন আসনের ভোটারদের দাবি-দাওয়া সংবলিত প্লেকার্ড বহন করতে দেখা গেছে।
ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক আশাদুল হক বলেন, ‘শুনানি উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। নির্বাচন ভবনের ভেতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত পুলিশ, কোস্ট গার্ড ও আনসার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে।’
গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।
এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়। আর গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে করা হয় ছয়টি।
১০ অগাস্টের মধ্যে ৮৩টি সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে এক হাজার ৭৬০টি দাবি-আপত্তির আবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা হয়।
২৭ অগাস্ট পর্যন্ত শুনানি নিয়ে দাবি-আবেদন নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।