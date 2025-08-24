ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমানা পুনঃনির্ধারণের ওপর ইসির শুনানির মধ্যে সংঘর্ষ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে জমা হওয়া আবেদনের ওপর শুরু হওয়া শুনানির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে শুনানিকালে এই সংঘর্ষ ঘটে।
এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সীমান পুনঃনির্ধারণের শুনানি চলছিল। নির্বাচন ভবনে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
এর আগে দুপুর ১২টার দিকে ইসি ভবনে শুরু হয় সিমানা পুনঃনির্ধারণের ওপরে শুনানি।
আজ কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের ১৮টি আসনের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এসব আসনের ওপর ৮১১টি দাবি-আপত্তির আবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা পড়েছে। এর মধ্যে খসড়া সীমানা আসনের বিপক্ষে বা আপত্তি জানিয়ে ৪৩১টি আর পক্ষে ৩৮০টি আবেদন রয়েছে।
শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অন্য নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত রয়েছেন। শুনানি উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।