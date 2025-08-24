ডিসেম্বরে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ড্র

বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চ ফিফা বিশ্বকাপ। যেখানে একসঙ্গে মিলিত হয় খেলাধুলার উত্তাপ, আবেগ আর বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন। ক্রিকেট, অলিম্পিক কিংবা অন্য কোনো আয়োজন নয়, সবচেয়ে বেশি দর্শক টেনে আনে চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই ফুটবল আসর। বলা হয়, পৃথিবীতে এমন কোনো কোণ নেই যেখানে বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনা নেই। সেই মহাযজ্ঞের ২৩তম আসর মাঠে গড়াতে আর অপেক্ষা কয়েক মাসের।
আগামী বছরের জুনে মাঠে গড়াবে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের ২০২৬-এর আসর। যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হচ্ছে চলতি বছরের ডিসেম্বরে ড্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের ঐতিহাসিক কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ড্র। সরাসরি সম্প্রচারিত হবে সারা বিশ্বে, এক বিলিয়নেরও বেশি দর্শক চোখ রাখবেন টিভি পর্দায়। এমন আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বাড়ছে উত্তেজনা।
আগামী বছরে বসতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপের আসরটি হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। উত্তর আমেরিকার দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করবে টুর্নামেন্টটি। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দেশ অংশ নেবে বিশ্বকাপে, যা আগে ছিল ৩২ দল। ফলে ম্যাচের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়াবে ১০৪-এ। ফুটবল ইতিহাসে এটিই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বিস্তৃত এবং দীর্ঘতম বিশ্বকাপ।
গত পরশু দিন ড্র অনুষ্ঠানের ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। আয়োজক দেশ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে কেনেডি সেন্টারকে, যেখানে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন ট্রাম্প নিজেই। সংবাদ সম্মেলনে উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প বলেন, 'এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড়, সম্ভবত সবচেয়ে বড় ক্রীড়া ইভেন্ট।'
অন্যদিকে ইনফান্তিনো বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে ধরে জানান, 'ড্র অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে সারা বিশ্বে। ৪৮ দল, ১০৪ ম্যাচ-মানে ১০৪টি সুপার বোলের সমান।' এ সময় হাস্যরস করে ট্রাম্প ট্রফি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি এটা রেখে দিতে পারি? এটা সত্যিই অসাধারণ সোনার টুকরো।' পরে ইনফান্তিনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে একটি বিশাল প্রতীকী টিকিট উপহার দেন-রো ১, সিট ১। ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের ঐ টিকিট হাতে নেন ট্রাম্প।
এবারের টুর্নামেন্ট কাঠামোতেও আসছে পরিবর্তন। ৪৮ দলকে ভাগ করা হবে ১২টি গ্রুপে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় স্থান অধিকারী দল যাবে নকআউট পর্বে। অর্থাৎ এবার আরও বেশি ম্যাচ, আরও বেশি চমক এবং আরও বেশি নাটকীয়তার সাক্ষী হবে বিশ্ব।