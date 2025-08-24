সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডিবির সাবেক এসআই মাহবুবকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১১
মাহবুব হাসান । ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী মহানগরীর ভদ্রা হজের মোড় এলাকা থেকে পুলিশের সাবেক এসআই মাহবুব হাসান ওরফে ডিবি হাসানকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে ওই এলাকায় অবস্থিত হাসানের ভাড়া বাসা থেকে তাকে ধরে গণপিটুনি দেওয়া হয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে চন্দ্রিমা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আরএমপির গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মাহবুব হাসান মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে থাকাকালে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করেছেন। ডিবিতে থাকাকালে বহু অপরাধ ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। সন্দেহভাজন লোকজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাদক দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতেন। গত বছর ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনে গত সরকারের পতন হলে এসআই মাহবুব হাসানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগগুলোর সত্যতা থাকায় আরএমপি কর্তৃপক্ষ গত বছর সেপ্টেম্বরে তাকে চাকরিচ্যূত করেন।

এরপর থেকে সে পদ্মা আবাসিক এলাকার হজের মোড়ের একটি  ভাড়া বাসায় আত্মগোপনে ছিলেন। শনিবার গভীর রাতে একদল লোক তার বাসা ঘেরাও করে তাকে বের করে মোড়ের ওপর নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। পরে তাকে আরএমপির চন্দ্রিমা থানায় সোপর্দ করা হয়।

আরএমপির চন্দ্রিমা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী মাসুদ জানান, শনিবার গভীর রাতে কিছু লোক সাবেক এসআই মাহবুব হাসানকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন। কিছুটা আহত হওয়ায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই।

এ বিষয়ে মহানগরীর অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার গাজীউর রহমান জানান, অভিযুক্ত ডিবি পুলিশের সাবেক এসআই হাসানকে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। যেহেতু তিনি আহত হয়েছেন তাই পুলিশ হেফাজতে বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

