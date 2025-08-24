সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমাকে শরীরের কথাও শুনতে হবে: সামান্থা

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮
দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি: সংগৃহীত

সামান্থা রুথ প্রভুকে বলা হয় দক্ষিণী সিনেমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিনেত্রী। ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘ ১৫ বছরের অভিনয়জীবন তার। ক্যারিয়ারের পেছনেই নিজের সব সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু এবার নিজের ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন আনতে চান দক্ষিণের জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী। বর্তমানে তার কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য। এ কারণে তিনি এখন বেছে বেছে সিনেমা করতে চান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সামান্থা জানিয়েছেন, তিনি এখন থেকে শুধুমাত্র সেই কাজগুলোই করবেন যা তার মনের মতো হবে এবং যেগুলোতে তিনি পুরোপুরি আগ্রহী। মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলাচ্ছেন তিনি।

সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি: সংগৃহীত

সামান্থা বলেন, ‘আমি এমন কিছু কাজ করবো যা করতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। সেইসাথে আমার শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস নিয়েও সচেতন থাকবো। আমি এমন অনেক কাজ করেছি ক্যারিয়ারে, যা করতে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। এখন থেকে আমি সেই কাজগুলোই করবো যা আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট হবে।’

সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি: সংগৃহীত

অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি এখন একবারে পাঁচটি সিনেমার বেশি শুটিং করি না। একটি জিনিস বুঝতে পেরেছি, আমাকে শরীরের কথাও শুনতে হবে। তাই আমি যে পরিমাণ কাজ করতাম তা কমিয়ে দিয়েছি। তবে এখন যেসব কাজ করি, সেখানে নিজের সামর্থ্যের পুরোটা কাজে লাগাই।’

সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি: সংগৃহীত

প্রসঙ্গত, সামান্থা বর্তমানে কাজ করছেন ‘রক্ষিত ব্রহ্মাণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম’ ছবিতে, যেখানে তার বিপরীতে রয়েছেন আদিত্য রায় কাপুর। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।

সামান্থা রুথ প্রভু। ছবি: সংগৃহীত

এছাড়াও একটি তেলেগু সিনেমাতেও অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, ছবিটির নাম ‘শুভম’। এর আগে তাকে দেখা গেছে অ্যাকশনে-ভরপুর ওয়েব সিরিজ ‘সিটাডেল: হানি বানি’-তে, যেখানে তিনি রাজ ও ডিকের নির্মিত একটি স্পাই থ্রিলারে বরুণ ধাওয়ানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

অভিনেত্রী তারকা সামান্থা প্রভু দক্ষিণী সিনেমা

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

