সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিলিস্তিনের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৪০ স্থানে লাখ লাখ জনতার বিক্ষোভ

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৩
ফিলিস্তিনের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে ইসরায়েলি সরকারের একের পর এক কটাক্ষের প্রেক্ষাপটে লাখ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে করেছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপ জানিয়েছে, আজ অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৪০টিরও বেশি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানী সিডনি, ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নে বিপুল সংখ্যক জনতা জড়ো হয়।

বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানান। ছবি: সংগৃহীত

দেশব্যাপী প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সমাবেশে অংশ নেন। সিডনি থেকে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া জোশ লিস বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ানরা গাজায় এই গণহত্যা বন্ধ করার দাবিতে এবং আমাদের সরকারকে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানাতে বেরিয়েছেন।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা অনেকেই ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে 'ফ্রি, ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগান দিচ্ছিলেন। তারা ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানান।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ তীব্র করেন। তিনি আলবানিজকে 'দুর্বল নেতা' বলে কটাক্ষ করেন নেতানিয়াহু।

নেতানিয়েহুর মন্তব্যের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ বলেন, 'অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কেও তার (নেতানিয়াহুর) একই রকম মন্তব্য আছে। আমি এই বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেই না, সব দেশের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে যোগাযোগ করি।'

ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ পদক্ষেপের পর আলবানিজের লেবার সরকার 'শর্তসাপেক্ষে' ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পর অস্ট্রেলিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।

১১ আগস্টের এই ঘোষণাটি সিডনির ঐতিহাসিক হারবার ব্রিজ পেরিয়ে লাখ লাখ মানুষ শান্তি ও গাজায় ত্রাণ সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে মিছিল করার কয়েকদিন পরই আসে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়া ইসরায়েল ফিলিস্তিন গাজা গণহত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল, সম্পর্কে অবনমন

ইসরায়েলের জাতিসংঘ সদস্যপদ স্থগিতের চেষ্টা করবে ইসলামিক দেশগুলো

ইসরায়েল বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত দেশ: খামেনি

ক্লাস্টার বোমার অভিযোগে হুতি ঘাঁটিতে ইসরায়েলের বিমান হামলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি-বিরোধী হামলার অভিযোগে ইরানি রাষ্ট্রদূত বহিষ্কার

৩ সপ্তাহের মধ্যে গাজা যুদ্ধ শেষ হবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মুসলিম বিশ্বকে গাজা সংকট নিরসনে ইরানের ৪ প্রস্তাব

গাজায় একদিনে নিহত আরও ৮৬ ফিলিস্তিনি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng