ফিলিস্তিনের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৪০ স্থানে লাখ লাখ জনতার বিক্ষোভ

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে ইসরায়েলি সরকারের একের পর এক কটাক্ষের প্রেক্ষাপটে লাখ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে করেছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপ জানিয়েছে, আজ অস্ট্রেলিয়াজুড়ে ৪০টিরও বেশি বিক্ষোভ হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানী সিডনি, ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নে বিপুল সংখ্যক জনতা জড়ো হয়।
দেশব্যাপী প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সমাবেশে অংশ নেন। সিডনি থেকে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া জোশ লিস বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ানরা গাজায় এই গণহত্যা বন্ধ করার দাবিতে এবং আমাদের সরকারকে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানাতে বেরিয়েছেন।
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা অনেকেই ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে 'ফ্রি, ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগান দিচ্ছিলেন। তারা ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানান।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ তীব্র করেন। তিনি আলবানিজকে 'দুর্বল নেতা' বলে কটাক্ষ করেন নেতানিয়াহু।
নেতানিয়েহুর মন্তব্যের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ বলেন, 'অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কেও তার (নেতানিয়াহুর) একই রকম মন্তব্য আছে। আমি এই বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেই না, সব দেশের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে যোগাযোগ করি।'
ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ পদক্ষেপের পর আলবানিজের লেবার সরকার 'শর্তসাপেক্ষে' ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পর অস্ট্রেলিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।
১১ আগস্টের এই ঘোষণাটি সিডনির ঐতিহাসিক হারবার ব্রিজ পেরিয়ে লাখ লাখ মানুষ শান্তি ও গাজায় ত্রাণ সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে মিছিল করার কয়েকদিন পরই আসে।