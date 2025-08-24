সেকশন

একলাফে সালমানের পারিশ্রমিক কমলো ১০০ কোটি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
বলিউডের ‘ভাইজান’ সালমান খান

খান আবারও ফিরছেন ছোট পর্দায় ফিরছেন বলিউডের ‘ভাইজান’। রোববার (২৪ আগস্ট) থেকে বরাবরের মতো সালমান খানের হাত শুরু হচ্ছে ‘বিগ বস ১৯’।

তবে এবারের মৌসুমে নতুন খবর হচ্ছে গতবারের তুলনায় প্রায় ১০০ কোটি রুপি কম পারিশ্রমিক নিচ্ছেন সালমান খান। কিন্তু কেন?

হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, এবারের মৌসুমে সপ্তাহান্তে সালমান খানের পারিশ্রমিক ১০ কোটি রুপি। তবে তিনি এই শো সঞ্চালনা করবেন মাত্র ১৫ সপ্তাহ। ফলে মোট আয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫০ কোটি রুপি। ‘বিগ বস ১৮’–এর জন্য সালমান নিয়েছিলেন প্রায় ২৫০ কোটি রুপি। এমনকি তার আগের মৌসুমেও আয় ছিল প্রায় ২০০ কোটি রুপি।

আসল ঘটনা হচ্ছে, পুরো মৌসুমে থাকছেন না সালমান। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর তিনি সঞ্চালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন অতিথি উপস্থাপকদের হাতে। আলোচনায় আছে ফারাহ খান ও করণ জোহরের নাম। দুজনই আগেও একাধিকবার সালমানের জায়গায় শো পরিচালনা করেছেন।

তাই এবার যেহেতু কম সময় যুক্ত থাকছেন সালমান, স্বাভাবিকভাবেই কমেছে তার পারিশ্রমিকও। পুরো মৌসুম সঞ্চালনা করলে তার আয় আগের মতোই ২৫০ কোটির কাছাকাছি হতো বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম।

প্রায় দুই দশক ভারতীয় টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘বিগ বস’। এবারও থাকছে নতুন আয়োজন। শোর থিম রাজনীতি ঘিরে, যেখানে দর্শকের মতামতই গেমের গতিপথ ঠিক করবে। এবারের আসরে থাকছেন ১৮ জন প্রতিযোগী, যাদের পরিচয় এখনো গোপন রাখা হয়েছে। জি–হটস্টার–এ প্রথম প্রচার শুরু হবে, এরপর দেরিতে সম্প্রচার হবে কালার্স টিভিতে।

