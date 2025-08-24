সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা 

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৯
ছবি: সংগৃহীত

চলতি বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ আয়োজন করবে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপের পর আসন্ন সাদা বলের এই সিরিজ শুরু হবে। সিরিজকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

টি–টোয়েন্টি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২, ৩ ও ৫ অক্টোবর এবং ওয়ানডে ম্যাচগুলো ৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর। তবে ভেন্যুর নাম এখনো প্রকাশ করেনি আফগান ক্রিকেট বোর্ড।

ইএসপিএন ক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ দল সম্ভবত আমিরাতেই থেকে যাবে এই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার জন্য। এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান একই গ্রুপে (গ্রুপ–বি), যেখানে আরও আছে শ্রীলঙ্কা ও হংকং। গ্রুপ পর্বে তারা মুখোমুখি হবে ১৬ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে সুপার ফোরে। অন্যদিকে গ্রুপ–এ তে আছে ভারত, ওমান, পাকিস্তান ও স্বাগতিক আমিরাত।

আফগানিস্তান–বাংলাদেশ সিরিজটি মূলত ২০২৪ সালের জুলাইয়ে নির্ধারিত সব ফরম্যাটের সফরের দ্বিতীয় অংশ। সেই সফরে দুটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি–টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। তবে আবহাওয়া ও বাংলাদেশের ব্যস্ত সূচির কারণে তা স্থগিত হয়ে যায় এবং কেবল সাদা বলের ম্যাচগুলো অক্টোবরের নতুন সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি ওয়ানডে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল

