বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তিন দফা দাবিতে ববি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০
ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ তিন দফা দাবিতে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর পৌনে ১টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে শোনা গেছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৪ বছর পেরোলেও সেই প্রতিষ্ঠার সময় নামমাত্র অবকাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে আর কোনো উন্নয়ন হয়নি।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আশিক আহমেদ বলেন, প্রাপ্য অধিকার থেকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় বঞ্চিত। এই আন্দোলন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে এতদিন রেখেছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের কালচার এমন যেখানে নমনীয়ভাবে আন্দোলন করলে কোনো কিছু আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই এ আন্দোলন  আমরা রাজপথে নিয়ে এসেছি। সড়ক অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তারা দ্রুত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী মোকাব্বেল শেখ বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা দেখেছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য বাজেট পেয়েছে। কিন্তু বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাসিবাদ আমলের মতো এখনো অবহেলিত। তাই আমরা রাজপথ বেছে নিয়েছি। রাজপথে দাবি আদায় মাধ্যমে আমর ঘরে ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ।

এদিকে অবরোধের কারণে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট দেখা যায়। হেঁটেই নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা দিতে দেখা যায় যাত্রীদের।

শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘোষণা করে জানান, ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ না করা হলে দাবি আদায়ে দক্ষিণাঞ্চল ব্লকেড করে দেবে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

ক্যাম্পাস

